把台灣就是廚房！1個月前才唱大巨蛋　APINK鄭恩地驚喜來台慶生

韓國女團APINK主唱鄭恩地25日在台大體育館熱鬧舉辦粉絲見面會，這場活動不僅是她「最長的生日派對」粉絲巡迴見面會的最終站，她與台灣Panda（粉絲名）一起慶祝生日，現場充滿了溫馨與歡樂。

為歡慶生日，鄭恩地身穿純白公主洋裝從觀眾席驚喜登場，除了跟Panda近距離互動之外，並與所有粉絲齊唱生日快樂歌。聊起上個月在台北大巨蛋擔任開球嘉賓與演出的難忘回憶，她開朗地笑說：「託Panda的福，才能有機會在這麼大的場地表演！邊跑邊唱的『多巴胺』真的不是開玩笑的！」惹得全場大笑。

隨後，她以甜美卻爆發力十足的〈First Love〉揭開音樂序幕，清亮嗓音與細膩情感再度征服全場。她也笑著分享團員間的溫馨互動：「夏榮在我生日過兩個月後送我一雙鞋，那雙鞋其實是我推薦給她的款式，結果她還買大了一號，害我又得拿去換！」自然又可愛的語氣，展現出成員之間的好感情。

隨著見面會進入尾聲，鄭恩地再次以動人歌聲演唱〈Stay〉與〈Melody at First Sight〉，溫柔的嗓音與真摯情感為現場帶來滿滿療癒能量。最後，她與全場粉絲合照留念，感性地表達了對台灣粉絲的感謝與不捨。這場集結了驚喜、遊戲、歌聲與真摯情感的「生日派對」，在笑聲與淚水交織的歡呼聲落幕，鄭恩地用笑容為這場「最長的生日派對」畫下完美句點，並與台灣Panda約定下次再見。