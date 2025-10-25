頭上突掉不速之客！　林萱瑜嚇壞：沒有韓宜邦我不要這個家

記者蔡宜芳／綜合報導

女星林萱瑜在去年嫁給Junior（韓宜邦），不時會分享家中日常。她25日透露因為連日的大雨，家中出現一堆「不速之客」，甚至有蜘蛛差點掉到自己頭上，讓她大呼「沒有韓宜邦，這個家我可能不要了」。

▲林萱瑜和Junior在去年登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜表示，她這幾天已經和兩、三種不同品種的螞蟻「搶家」，怎料，頭上突然又從天而降一隻喇牙（白額高腳蛛），「下來的牠，在我的高高低低的保養品上翻山越嶺地逃命。」

林萱瑜還特別曬出照片分享蜘蛛掉下來的位置，透露蜘蛛險些掉到自己頭上，「我認真是匆匆忙忙、連滾帶爬地逃離。」愛貓也被她的慘叫聲嚇到，跟著飛奔離開房間。

▲林萱瑜透露頭頂上突然掉下一隻喇牙。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

對於突如其來的驚嚇，林萱瑜透露老公雖然也很害怕，但自己至少因為有對方而安心，「還好我有韓宜邦，沒有他，這個家我可能不要了！」她也表示自己早上才做了殺螞蟻的惡夢，「今天可以不要再做喇牙惡夢嗎？」

▲林萱瑜發文。（圖／翻攝自Instagram／kininii）