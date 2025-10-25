ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張柏芝罕曝：爺爺奶奶是聾啞人
萬聖節活動整理包
阿雅11歲女兒金錢觀獲讚
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃立成 逸祥 七郎 楊冪 劉亦菲 蔡康永 小S 勝村政信

頭上突掉不速之客！　林萱瑜嚇壞：沒有韓宜邦我不要這個家

記者蔡宜芳／綜合報導

女星林萱瑜在去年嫁給Junior（韓宜邦），不時會分享家中日常。她25日透露因為連日的大雨，家中出現一堆「不速之客」，甚至有蜘蛛差點掉到自己頭上，讓她大呼「沒有韓宜邦，這個家我可能不要了」。

▲▼頭上突掉不速之客！林萱瑜：沒有韓宜邦我不要這個家。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲林萱瑜和Junior在去年登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜表示，她這幾天已經和兩、三種不同品種的螞蟻「搶家」，怎料，頭上突然又從天而降一隻喇牙（白額高腳蛛），「下來的牠，在我的高高低低的保養品上翻山越嶺地逃命。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林萱瑜還特別曬出照片分享蜘蛛掉下來的位置，透露蜘蛛險些掉到自己頭上，「我認真是匆匆忙忙、連滾帶爬地逃離。」愛貓也被她的慘叫聲嚇到，跟著飛奔離開房間。

▲▼頭上突掉不速之客！林萱瑜：沒有韓宜邦我不要這個家。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲林萱瑜透露頭頂上突然掉下一隻喇牙。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

對於突如其來的驚嚇，林萱瑜透露老公雖然也很害怕，但自己至少因為有對方而安心，「還好我有韓宜邦，沒有他，這個家我可能不要了！」她也表示自己早上才做了殺螞蟻的惡夢，「今天可以不要再做喇牙惡夢嗎？」

▲▼頭上突掉不速之客！林萱瑜：沒有韓宜邦我不要這個家。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲林萱瑜發文。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Junior韓宜邦林萱瑜

推薦閱讀

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！上線12hrs　網留言讚數還比她高

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！上線12hrs　網留言讚數還比她高

12小時前

黃立成才被爆慘虧16.7億「又砸12億買陶朱隱園」　霸氣親回：買三小

黃立成才被爆慘虧16.7億「又砸12億買陶朱隱園」　霸氣親回：買三小

10/24 18:03

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！　他親口曝牢獄生活：第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！　他親口曝牢獄生活：第一天就被打

4小時前

獨家／南霸天歌王遭美魔女董娘倒追　狠拒40萬鑽戒原因曝：單身也不行

獨家／南霸天歌王遭美魔女董娘倒追　狠拒40萬鑽戒原因曝：單身也不行

10/24 23:22

鄭志偉：金鐘頒獎怎會找上我？曾寶儀「沒有你不完整」留言被讚爆

鄭志偉：金鐘頒獎怎會找上我？曾寶儀「沒有你不完整」留言被讚爆

10小時前

逸祥婚禮席開50桌　守貞5年新娘減重45公斤終於要開機

逸祥婚禮席開50桌　守貞5年新娘減重45公斤終於要開機

10/24 18:21

謝和弦挺Andy「為了家人你別太累」！　爆粗話開嗆家寧

謝和弦挺Andy「為了家人你別太累」！　爆粗話開嗆家寧

15小時前

王祖賢20年前退出娛樂圈內幕曝光！「男友家長說重話」　2原因心死淡出

王祖賢20年前退出娛樂圈內幕曝光！「男友家長說重話」　2原因心死淡出

8小時前

Andy再發聲！「邪不勝正」+彩虹旗引爆討論

Andy再發聲！「邪不勝正」+彩虹旗引爆討論

2小時前

孫德榮替于朦朧發聲「被預告光復節是死期」　發2文曝狀況：我很期待

孫德榮替于朦朧發聲「被預告光復節是死期」　發2文曝狀況：我很期待

6小時前

泰王太后駕崩「8電視台秒換黑白LOGO」　新聞變黑白…民眾哭捧遺像

泰王太后駕崩「8電視台秒換黑白LOGO」　新聞變黑白…民眾哭捧遺像

11小時前

1個月前剛宣布懷孕！　韓女團成員金敘妍慟：聽不到寶寶心跳⋯

1個月前剛宣布懷孕！　韓女團成員金敘妍慟：聽不到寶寶心跳⋯

9小時前

熱門影音

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
李洙赫深V踩紅毯！　心疼粉絲淋雨看他

李洙赫深V踩紅毯！　心疼粉絲淋雨看他
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
楊祐寧昔推掉600萬入伍　認退伍後迷惘「事業有點迷失」

楊祐寧昔推掉600萬入伍　認退伍後迷惘「事業有點迷失」
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」

唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
花花:「妖艷賤貨是誇獎」　曾莞婷樂稱：有一定姿色才能當！

花花:「妖艷賤貨是誇獎」　曾莞婷樂稱：有一定姿色才能當！
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

《黑澀會》女星陳米薇創業擁多間公司　曾不被看好..親力親為打電話開發客戶

《黑澀會》女星陳米薇創業擁多間公司　曾不被看好..親力親為打電話開發客戶

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

王偉忠不打擾沈玉琳「問潘若迪就好」　盼小S復出..憂徐媽媽：她需要幫助

王偉忠不打擾沈玉琳「問潘若迪就好」　盼小S復出..憂徐媽媽：她需要幫助

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

看更多

【萬聖節驚魂！】女子欣賞萬聖節佈置...下秒怪物彈出被嚇到跌坐在地

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

張柏芝自曝「身上1遺傳缺陷」　罕提成長背景：爺爺奶奶是聾啞人

1小時前1

頭上突掉不速之客！　林萱瑜嚇壞：沒有韓宜邦我不要這個家

2小時前40

《少年吔，安啦！》告別顏正國！　鋼鐵爸「落下男兒淚」鞠躬道謝

2小時前162

男星砲轟深圳機場「沒人性」！　輪椅推不上飛機：冷眼看我連滾帶爬

2小時前38

曾蘊帆曾控「被艾薇搶男友」　吳霏大動作護愛：我沒有劈腿！

2小時前75

Andy再發聲！「邪不勝正」+彩虹旗引爆討論

3小時前56

阿雅11歲女兒「買鞋看價錢就放棄」　成熟金錢觀獲讚：很有想法

3小時前20

直擊／MAMAMOO輝人來台開會「辦公室曝光」　3千員工大喊：加班！

3小時前2626

不怕被罵舔共！台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

4小時前1818

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！　他親口曝牢獄生活：第一天就被打

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高
    12小時前4643
  2. 黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小
    10/24 18:033617
  3. 薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打
    4小時前3618
  4. 獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝
    10/24 23:22148
  5. 鄭志偉：金鐘頒獎怎會找上我？曾寶儀留言被讚爆
    10小時前202
  6. 逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤
    10/24 18:21423
  7. 謝和弦挺Andy「你別太累」！　爆粗話開嗆家寧
    15小時前226
  8. 王祖賢20年前退出娛樂圈內幕曝光！2原因心死淡出
    8小時前265
  9. Andy再發聲！「邪不勝正」引爆討論
    2小時前144
  10. 孫德榮替于朦朧發聲「被預告光復節是死期」曝狀況
    6小時前246
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合