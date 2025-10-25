永野芽郁傳年底復出！　3原因Netflix不放棄她…已秘拍寫真集

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁傳年底復出！她4月被《週刊文春》爆料與已婚男星田中圭不倫戀，同時還劈腿南韓男星金武俊，9月又爆出曾與坂口健太郎的「三角關係」。她受到醜聞影響廣告代言全丟光，但仍有劇組堅持要她演出。

▲永野芽郁傳年底復出拍戲。（圖／翻攝自IG）

據日媒《FLASH》報導，一名製作公司相關人士透露：「雖然一度令人擔心情勢會如何發展，但如今已正式確定於年內開拍。這將是永野芽郁的復出……。」早在醜聞報導延燒前，國際平台Netflix就在籌備新劇，永野芽郁是演出候選人。

業界人士指出，雖然內部曾討論是否續用永野芽郁，但由於串流平台不像電視台那樣受贊助商影響，遭投訴風險較低，加上本人沒有承認不倫戀，最終決定照常進行。而她將演出小林啟一執導的新劇，導演近期執導SixTONES成員傑西與福本莉子主演的愛情電影《大小姐和看門犬》而受到矚目。

永野芽郁因醜聞失去超過10家代言工作，甚至辭演原定 2026年1月開播的NHK大河劇《豐臣兄弟！》，損失慘重。日本有媒體記者認為，同樣受到戀情報導影響，田中圭仍然持續登台，參加撲克牌比賽，讓外界覺得「為何只有她被懲罰？」有關她的同情聲浪也不少，未來清純形象難以再有，但演技實力仍受肯定，未必要放棄演員之路。

另外《女性SEVEN》在10月的報導，永野芽郁已經秘密拍完寫真集，在菲律賓取景，且造型大膽，以金髮亮相，散發成熟魅力。Netflix新劇將延續她的「魔性」氣質，甚至不排除有突破性演出。

▲永野芽郁到菲律賓拍寫真集。（圖／翻攝自IG）