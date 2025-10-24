日62歲大咖綠葉演員爆婚外情！　小三淚訴「遭性騷被他無視」

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
日62歲大咖勝村政信爆婚外情！　小三淚訴「遭性騷被他無視」

記者蔡宜芳／綜合報導

日本62歲演員勝村政信師從名導蜷川幸雄，曾演出過《派遣女醫》、《HERO》、《空中急診英雄》等經典日劇，是觀眾熟知的綠葉演員。怎料，他24日被爆料不僅婚內出軌，還無視小三被性騷擾。

▲▼日62歲大咖勝村政信爆婚外情！　小三淚訴「遭性騷被他無視」。（圖／翻攝自派遣女醫IG、勝村政信X）

▲勝村政信因演出過許多經典配角，被觀眾所熟知。（圖／翻攝自派遣女醫IG、勝村政信X）

根據日媒《女性SEVEN PLUS》報導，勝村政信在去年12月透過友人介紹，認識了與有模特兒外貌30多歲女性企業家A，兩人原本只是偶爾喝酒的朋友，但A表示，後來勝村經常傳訊息、打電話給她，「當他回國時，我去機場接他，他就對我說：『從今以後，我們一直在一起吧。』」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於勝村政信已婚，A起初選擇婉拒告白，但勝村堅稱「與妻子正進行離婚調解」，甚至說「律師表示，分居已超過 15 年，不算通姦」，A這才放下戒心交往，兩人也處於半同居的狀態。

不過，A表示，兩人幸福的日子並沒有過太久，因為勝村政信的脾氣古怪，經常為小事發脾氣或大哭，「也很神經質，比如我只要開冰箱門幾秒沒關上，他就會立刻衝過來關好。」不僅如此，勝村每天還會發超過50則訊息、經常透過視訊聊好幾個小時的演員理論，這一切都讓A覺得漸漸喘不過氣。

▲▼日62歲大咖勝村政信爆婚外情！　小三淚訴「遭性騷被他無視」。（圖／翻攝自Instagram／doctorx_official）

▲勝村政信在《派遣女醫》相當受歡迎，還有以他為主角的衍生劇集。（圖／翻攝自Instagram／doctorx_official）

A原本說服自己要相信勝村政信的愛，也認真在考慮兩人的未來，怎料今年4月卻發生一件讓她難以接受的事。A透露，那天接到勝村政信的電話，對方說「要和最親近的朋友們喝一杯」，於是她便前往參加聚會。當時在場的共有六名男性，都是勝村的後輩和好友。

原本氣氛很融洽，但就在勝村去櫃台結帳、A起身要去洗手間時，A突然被人抓了的臀部，「力道之強，甚至手指插進肛門。我嚇得回頭，看到勝村的後輩演員X露出一抹詭異笑容，低著頭，我立刻明白是他。」A表示，她當下雖然很想大叫，但又怕讓勝村難堪，於是只是小聲告訴對方「請不要這樣做」。

在離開聚會後，A將性騷擾事件告訴了微醺的勝村政信，沒想到對方只是輕描淡寫地回說：「欸～真的嗎？那傢伙有點糟耶。」A失望追問：「就這樣？」結果勝村反倒大發雷霆表示：「我又不熟那傢伙！」然後將門關上。

A表示，她隔天再度透過訊息告訴勝村政信關於性騷擾的細節，對方這才向她道歉說：「在我召集的聚會上妳遭遇這樣的事，我感到非常抱歉。包括我昨晚的態度，都讓妳受傷，真的對不起。」後來，勝村也聯絡了聚會的所有成員及X，並向A保證會全力幫忙，但A始終沒有得到X的道歉。

由於A自認尊嚴遭到踐踏，便自行找了律師商量、向警方報案，警察也以「猥褻案件」正式受理了報案。然而，勝村政信在她報警後，竟透過律師表示「今後不要再聯絡」，對此，A難過指出：「他似乎認為我是為了錢才這麼做。他翻臉之後，那晚在場的目擊者們也全都閉口不談，沒人願意作證。」更讓她心碎的是，勝村聘請的法律代理人竟和X的律師是同一人，「這對我而言，等於他在默許X的行為……那真的讓我徹底崩潰。」

對此，勝村政信透過經紀公司以三頁親筆A4紙回應，承認了與A的戀情，也坦言是以結婚為前提交往，「我確實為釐清事件致電X，錄下他承認的談話內容並交給A子及她的律師，也聯絡了當晚所有與會者。不過在警方正式介入前，他們都拒絕配合。我已盡全力協助，但若讓A子誤會，這是我的錯。真心向她道歉，只希望她的傷痛能早日癒合。」而X預計不久後將會被警方傳喚作筆錄。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

勝村政信

