逸祥婚禮席開50桌　守貞5年新娘減重45公斤終於要開機

記者葉文正／台北報導

《瘋神無雙》重要班底逸祥，今天與交往5年的美麗新娘紫布爾正若(娃娃)舉行婚禮，逸祥透露婚宴共花費250萬元，兩人也提到守貞5年，今晚終於要開機，新娘也從100公斤瘦到現在55公斤，相當驚人，演藝圈邰智源、許效舜等大哥均到場道賀，邰智源更以師傅的身分上台致詞，場面溫馨又有趣。

▲ 藝人逸祥(左)與紫布爾正若婚禮。（圖／記者黃克翔攝）

今日「紫祥」婚禮席開50桌，共約500賓客到場，除了邰智源與許效舜，演藝圈也有胡德夫、紀曉君、香蕉等好友到場，王宏恩等歌手也上台獻唱祝福，之前小倆口已經先在屏東舉行婚禮，但逸祥說屏東婚禮他只需負責聘禮即可，其他花費由岳父分擔，相當貼心。

▲紫布爾正若之前身形比較福泰。（圖／翻攝臉書）

逸祥也提到，「我太太是在教會認識的，平常也會去表演，但要我合聲？目前沒辦法，但今天會合唱一首《鮮花》，為此有苦練一下（逸祥還現場清唱）， 她會愛上我不是因為歌聲。」老婆紫布爾正若則說，是看上他的幽默，今年剛買房子，兩人會好好工作存錢，一起努力。

▲兩人深情相吻。（圖／記者黃克翔攝）

紫布爾正若也提到，幾年前因為內分泌失調，曾胖到100公斤以上，現在則是已經瘦到55公斤，重拾健康，對照她當年的身形，真的判若兩人。

▲紫布爾身形變窈窕。（圖／記者黃克翔攝）

逸祥也提到自己經典的三語殺蛇演出，他嚴正表示：「殺蛇表演可能未來會封印，因為老婆娘家是排灣族，百步蛇是排灣族的守護神，想說不要殺百步蛇，以示尊敬。」

▲夫妻倆有共識要拚經濟，生子計畫延後。（圖／記者黃克翔攝）

至於兩人的生子計畫？逸祥說這一兩年沒有要考慮，前面買房辦婚禮 先存點錢等沒有那麼忙碌再生小孩，紫布爾則盛讚逸祥體力算蠻夠力的，兩人不僅賺錢要一起，婚前也一起守貞，到現在 5年沒有開機，逸祥搞笑說這五年就是我都會發洩體力 去健身房。

逸祥今年已經37歲，但妻子28歲，兩人差9歲，逸祥也自誇，我真的體力很好，我有比過最強的身體。提到終於要開機？逸祥說今天忙碌一整天，可能會先休息緊張？由於久未嘿咻，逸祥說難免會緊張。

逸祥也說邀請了山豬？也邀山豬家人，有特別留他位子， 但逸祥說沒有夢到 山豬，因為不太會夢，反而太太有夢過。紫布爾說，「有可能是他平常太愛跟逸祥拌嘴，他有來露面，但只有看到他，沒講話。」

兩人也說房貸是老公負擔，貸800萬多，剛剛繳半年，一個月繳1萬3 （三年後2萬6），逸祥說平常跟老婆請款，零用錢一個月有3萬6千元。