八點檔男神淋雨拍落水戲！　黃少祺「被滅頂」遇驚險意外畫面曝光

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》劇情持續推進，角色關係也愈發錯綜複雜。由黃少祺飾演的趙定遠之子「趙思賢」，外表體面沉穩、內心卻長期承受壓力與孤獨，成為近期觀眾討論度極高的角色之一。

▲黃少祺近期在《百味人生》的表現，在觀眾群中討論度極高。（圖／三立提供）

最新劇情中，趙思賢遭亮哲設局陷害，對方更以兒子世堂（李睿紳飾）的安危相逼，企圖迫使他讓出真實身分。面對生死抉擇，趙思賢為了保住兒子的安全與清白，選擇縱身跳下大橋。

談到這次演出，黃少祺表示戲中感情線多寡並非他接演的關鍵「只要角色有發揮空間、劇本夠扎實，就會拍得很過癮。」他也坦言，這次飾演委員型角色，情感表現更內斂，反而需要用細節去堆疊角色的心理狀態，是一種不同於以往的挑戰。

適逢寒流來襲，黃少祺拍攝一場雨中跳橋戲，對體力與意志都是極大考驗。上午就得在寒風細雨中反覆走位、淋雨拍攝，體感溫度極低；下午導演一喊開拍，他幾乎沒有時間暖身便直接下水，實際入水後才發現湖水冰冷刺骨，長時間浸泡讓身體數度出現失溫狀況。

黃少祺苦笑說這彷彿成了自己的宿命「只要天氣一冷，我的外景戲好像特別容易遇到水。」拍攝過程中還發生一段驚險插曲，飾演潛水夫的臨演因為實在太冷，全身發抖，在將他拖出水面時一時忘了抬高頭部，導致他的臉一路浸在水中。

對此，黃少祺事後幽默自嘲「原來人就是這樣溺斃的。」一句話讓現場苦笑連連，也更顯拍攝當下的緊繃與辛苦。而在劇中一場被林佑星人工呼吸搶救的戲碼，也讓黃少祺留下難忘回憶，他笑說這是人生第一次體驗「被人工呼吸」，卻先感受到的是對方鬍渣刺在臉上的不適感「那個觸感真的很真實，也很難忘。」

一場場高難度外景戲，讓《百味人生》不只是在情感上層層堆疊，也在拍攝現場寫下演員們拚盡全力的真實瞬間。黃少祺以細膩而內斂的表演，加上對角色的高度投入，成功撐起這個看似體面、實則孤單的男人，也讓觀眾在他的沉默之中，看見《百味人生》更深層的人性重量。

