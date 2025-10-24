楊冪、劉亦菲友情破裂8年「同台零互動」！　尷尬合照畫面曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

時尚雜誌VOGUE中國版迎來20周年，日前舉辦紀念晚宴，並邀請各路大咖明星齊聚。怎料眾星雲集的典禮上暗潮洶湧，長年被傳友情破裂的楊冪和劉亦菲難得同台，竟完全沒有正眼看對方，掀起網友熱烈討論。

▲楊冪和劉亦菲以前的交情相當好。（圖／翻攝自微博／楊冪、劉亦菲）

在晚宴大合照時，雜誌主編劉沖先是將劉亦菲請到中間的位置，劉亦菲也與左手邊的馬思純熱絡聊起天來。不久後，楊冪也被請到了中間，並在古力娜扎的攙扶下站到了劉亦菲身邊，但兩人都將頭撇向相反邊，氣氛相當微妙。

就在此時，劉沖立刻擠到楊冪和劉亦菲中間，劉亦菲感覺到自己的裙子被踩到，只是默默地將裙襬拉開，幾乎沒有與楊冪視線交會。之後兩人被安排到主桌同席，也是分坐桌子的兩端，全程零交流，連正眼都沒看過對方一眼。

▲▼楊冪、劉亦菲尷尬同台。（圖／翻攝自微博）

楊冪和劉亦菲在2006年因合作《神鵰俠侶》結識，當時兩人還互稱「冪冪」、「茜茜」，連續五年都在微博公開互送生日祝福。怎料，楊冪、劉亦菲在2017年先後主演了《三生三世十里桃花》電視劇版和電影版，前者人氣再翻漲，後者卻票方失利，外界甚至高喊「楊冪之後再無白淺」，兩人疑似因此心生嫌隙，互動也停留在楊冪2017年9月給劉亦菲的生日祝福。