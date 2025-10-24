ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

謝欣穎分手3個月「不再迎合誰的期待」
「4個警訊」代表你壓力已經超標　
曾莞婷「幫忙訂機票鬧烏龍」整團傻眼
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳零九 家寧 Andy 坤達 柯佳嬿 楊祐寧 劉以豪 修杰楷

楊冪、劉亦菲友情破裂8年「同台零互動」！　尷尬合照畫面曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

時尚雜誌VOGUE中國版迎來20周年，日前舉辦紀念晚宴，並邀請各路大咖明星齊聚。怎料眾星雲集的典禮上暗潮洶湧，長年被傳友情破裂的楊冪和劉亦菲難得同台，竟完全沒有正眼看對方，掀起網友熱烈討論。

▲▼楊冪、劉亦菲友情破裂「同台零互動」尷尬合照畫面曝。（圖／翻攝自微博／楊冪、劉亦菲）

▲楊冪和劉亦菲以前的交情相當好。（圖／翻攝自微博／楊冪、劉亦菲）

在晚宴大合照時，雜誌主編劉沖先是將劉亦菲請到中間的位置，劉亦菲也與左手邊的馬思純熱絡聊起天來。不久後，楊冪也被請到了中間，並在古力娜扎的攙扶下站到了劉亦菲身邊，但兩人都將頭撇向相反邊，氣氛相當微妙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就在此時，劉沖立刻擠到楊冪和劉亦菲中間，劉亦菲感覺到自己的裙子被踩到，只是默默地將裙襬拉開，幾乎沒有與楊冪視線交會。之後兩人被安排到主桌同席，也是分坐桌子的兩端，全程零交流，連正眼都沒看過對方一眼。

▲▼楊冪、劉亦菲友情破裂「同台零互動」尷尬合照畫面曝。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊冪、劉亦菲尷尬同台。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊冪、劉亦菲友情破裂「同台零互動」尷尬合照畫面曝。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊冪、劉亦菲友情破裂「同台零互動」尷尬合照畫面曝。（圖／翻攝自微博）

楊冪和劉亦菲在2006年因合作《神鵰俠侶》結識，當時兩人還互稱「冪冪」、「茜茜」，連續五年都在微博公開互送生日祝福。怎料，楊冪、劉亦菲在2017年先後主演了《三生三世十里桃花》電視劇版和電影版，前者人氣再翻漲，後者卻票方失利，外界甚至高喊「楊冪之後再無白淺」，兩人疑似因此心生嫌隙，互動也停留在楊冪2017年9月給劉亦菲的生日祝福。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

楊冪劉亦菲

推薦閱讀

快訊／遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜火速反擊：有人跟我道歉嗎

快訊／遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜火速反擊：有人跟我道歉嗎

18小時前

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！機場廣播1hr沒聽到：腿都軟了

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！機場廣播1hr沒聽到：腿都軟了

10小時前

逸祥婚禮席開50桌　守貞5年新娘減重45公斤終於要開機

逸祥婚禮席開50桌　守貞5年新娘減重45公斤終於要開機

3小時前

黃立成才被爆慘虧16.7億「又砸12億買陶朱隱園」　霸氣親回：買三小

黃立成才被爆慘虧16.7億「又砸12億買陶朱隱園」　霸氣親回：買三小

4小時前

坤達閃兵50萬交保…柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」本人親回！

坤達閃兵50萬交保…柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」本人親回！

10/23 17:59

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救！憂鬱1年：窮到只剩面子

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救！憂鬱1年：窮到只剩面子

14小時前

黑道大哥監獄服刑享福！警報一響…被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

黑道大哥監獄服刑享福！警報一響…被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

10/22 14:59

38歲抖音美女網紅癌逝！　常PO釣魚影片走紅…最後更新1個月前

38歲抖音美女網紅癌逝！　常PO釣魚影片走紅…最後更新1個月前

14小時前

「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！委屈還原始末：沒跟家裡要過錢

「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！委屈還原始末：沒跟家裡要過錢

11小時前

財經網紅出道拍AV！若葉結希「鼻子+下巴痣」露餡…達人：急需用錢

財經網紅出道拍AV！若葉結希「鼻子+下巴痣」露餡…達人：急需用錢

10小時前

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

10/22 08:07

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕：要我人財兩失

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕：要我人財兩失

10/23 22:06

熱門影音

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役

Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息
顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑

吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑
坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查

坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查
憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀

康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀
小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

庭沼珉為豪宅要崔宇植「當老公」　《宇宙MARRY ME?》假結婚真心動

庭沼珉為豪宅要崔宇植「當老公」　《宇宙MARRY ME?》假結婚真心動

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

看更多

【喝茫暴走哥】一拳砸爛超商冰櫃玻璃！ 店員崩潰：根本攔不住

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前0

日本「破億神曲」夯團Creepy Nuts逛夜市文化衝擊：滷味什麼都賣！

28分鐘前21

台菲混血正妹網紅猝逝！年僅19歲　爸悲痛證實

59分鐘前43

Andy二度發聲「老天爺給的考驗」　控訴家寧買網軍抹黑：砥礪前行

1小時前22

楊冪、劉亦菲友情破裂8年「同台零互動」！　尷尬合照畫面曝光

2小時前1321

壯壯歐洲行驚傳遭竊　600萬名牌行李一夜蒸發

2小時前11

逸祥結婚香蕉談重大轉變　黃國倫談守貞：「如果逸祥說的是真的….」

3小時前51

邰智源談坤達等男藝人閃兵　嘆離譜「怎麼會有這樣一個產業鏈」

3小時前11

超夯韓星抵台驚覺「身上只有日幣」　搭不了捷運：被現實打擊！

3小時前0

直擊／李洙赫霸氣踩紅毯！深V炸出胸肌　心疼粉絲淋雨：特地來看我

3小時前0

昔嘆：一直沒信心唱好　張信哲終於圓夢為母獻唱！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了
    18小時前4044
  2. Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！
    10小時前2618
  3. 逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤
    3小時前342
  4. 黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小
    4小時前2816
  5. 坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回
    10/23 17:593848
  6. 《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救
    14小時前4034
  7. 黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」
    10/22 14:594
  8. 抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲
    14小時前64
  9. 「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上
    11小時前3231
  10. 財經網紅出道拍AV！若葉結希「鼻子+下巴痣」露餡
    10小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合