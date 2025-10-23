快訊／坤達、書偉認了閃兵！　Energy宣布休團到明年6月「小巨蛋照唱」

記者蔡琛儀／台北報導

日前新北檢發動藝人閃兵案第三波行動，包括修杰楷、陳柏霖、小杰，以及Energy的書偉、坤達均已認罪並交保，引發社會議論。稍早Energy發聲明，表示自即日起至2026年6月30日，Energy將暫停所有團體性公開演出活動，「前述期間，團體仍將投入已答應參與的公益與慈善相關事務，並將如期舉辦2026年1月台北小巨蛋演唱會，以履行對歌迷的承諾。」

此外，Energy也道歉：「就此次事件對大眾道歉，尤其向歌迷們表達深深歉意，並就因此造成各方演出計畫及合作安排之變動，致上最誠摯的歉意。本公司將積極面對後續影響，並與相關單位研商可行之解決方案。」

Energy原訂31日要擔任日本女團Avantgardey在台演出嘉賓，11月在大陸深圳、成都開唱，明年1月還有2場台北小巨蛋演唱會；此外，他們11月中出席玖壹壹主辦的「南北貳路音樂節」，原本Toro就因故無法出席，如今再加上書偉、坤達出事，恐演變成只有牛奶、阿弟登台的窘境。不過目前公告一出，也確定接下來Energy除了原本談好的公益活動及小巨蛋演唱會，其他公開活動全面喊卡。

聲明全文：

〈Energy 團員坤達、書偉兵役事件說明〉



針對近期本公司旗下歌手 Energy 團員坤達、書偉之兵役相關事件，兩位成員已坦承約十五年前曾做出錯誤的選擇，且深感抱歉，目前已全力配合檢調單位的調查，後續公司亦將依調查進度與結果採取相應處理措施。



我們深知，此次事件對社會大眾與歌迷造成的影響與失望，將以最審慎及嚴肅的態度面對。本公司宣布自即日起至 2026 年6 月30日，Energy 將暫停所有團體性公開演出活動。前述期間，團體仍將投入已答應參與的公益與慈善相關事務，並將如期舉辦 2026 年 1 月台北小巨蛋演唱會，以履行對歌迷的承諾。



Energy就此次事件對大眾道歉，尤其向歌迷們表達深深歉意，並就因此造成各方演出計畫及合作安排之變動，致上最誠摯的歉意。本公司將積極面對後續影響，並與相關單位研商可行之解決方案。



Energy 將承擔一切責任，期盼以實際行動重建社會大眾的信任。