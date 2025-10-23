朴春喊告要求結清2NE1收入！　公司幫澄清強調「全力幫助恢復健康」

記者張筱涵／綜合報導

南韓女歌手朴春近日在社群媒體上突然宣布控告YG娛樂總製作人梁鉉錫，指控對方拖欠龐大收益款，震驚娛樂圈。不過，朴春所屬公司D-Nation Entertainment午間出面澄清，表示「告訴並未被受理，相關結算早已完成」，事件疑似為誤會或精神狀況異常引發的風波。

▲朴春。（圖／翻攝自Instagram／newharoobompark）



D-Nation於23日在官方社群發表聲明指出：「朴春與2NE1活動相關的收益結算早已全部結清，網路上流傳的告訴書並未實際提交或被法院受理。」公司也強調，目前朴春已全面暫停工作，專注於治療與休養，「我們會盡全力幫助藝人恢復健康。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件起因於朴春於22日突然在 Instagram 發文寫下：「朴春hates Yg，上網的各位國民，請好好調查yg對朴春做了什麼，謝謝。」同時附上一份自稱是對梁鉉錫提告的文件，內容指控對方涉嫌詐欺與侵占，未支付她在音樂發行、演唱會、廣告及活動等收益，甚至誇張聲稱欠款金額高達「64272e兆億韓元（疑似誤植或符號化數字）」，並指對方「一次正當結算都沒有」。

該篇貼文曝光後立刻引發熱議，許多網友指出文件金額顯然不合理，懷疑朴春可能情緒或精神狀況不穩，「數字太誇張，根本不可能」、「看起來像是精神壓力太大」。隨後朴春刪除了貼文，事件也暫告一段落。