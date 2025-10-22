ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

熊霓甩肉成功「狂減5公斤」
濕鞋快乾又不臭5方法
張棋惠母女罕同框錄影
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

安心亞 阿Ken 陳柏霖 修杰楷 陳漢典 Lulu 賈靜雯 王瞳

黑道大哥監獄服刑享福！警報一響…被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

記者黃庠棻／台北報導

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》今（22）日重磅釋出正式預告，全面曝光角色關係與劇情衝突。正式預告中，劉以豪與陳澤耀上演「諜對諜」智勇鬥法，楊祐寧化身黑道老大，開場就引爆監所風雲，計謀逃獄，差點逃脫成功。

▲《監所男子囚生記》即將在11月15日開播。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》即將在11月15日開播。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

菜鳥新鮮人陳澤耀因欠債入監照顧「大哥（楊祐寧飾）」，沒想到才剛上工就被對方玩到差點丟飯碗。《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《監所男子囚生記》即將在11月15日開播。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》即將在11月15日開播。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》正式預告開場氣氛緊繃，劉以豪飾演的教誨師姜一傑急喊「全監封鎖」瞬間陷入混亂場面。眾人奔跑搜尋失蹤囚犯9568（楊祐寧飾），陳澤耀飾演的菜鳥管理員阿耀更慌張問「找不到他的話是不是要被關？」循線追至病房，卻見9568與火辣美女（李雪飾）正上演「攝護腺保養」場面，9568挑釁又隨意的態度氣得監所管理員牙癢癢，令人又驚又笑。

▲《監所男子囚生記》即將在11月15日開播。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》即將在11月15日開播。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陳澤耀飾演的阿耀原是跆拳道高手，因受傷失意，開始賭博欠債、被黑道威脅「進監照顧老大」，無奈踏入這個鐵窗職場。沒想到這位「老大」正是囚犯 9568（楊祐寧飾），表面霸氣實則矛盾又帶著童真，一邊戲弄小弟、一邊偷偷保護他們。他更出招「整菜鳥」，要阿耀幫忙開電扇，結果卻誤按警鈴，全棟警報大響，笑料與危機同時爆發，讓觀眾直呼「真的太難了！」

▲《監所男子囚生記》即將在11月15日開播。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》即將在11月15日開播。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

在混亂的監所中，唯一堅守原則的教誨師姜一傑（劉以豪飾）成為道德天秤，他以警大第一名之姿進入監所，卻因典座父親背景被戲稱「靠爸族」。個性嚴謹、一板一眼，只相信規矩。劉以豪坦言「演一傑時，整個人都很緊繃，看事情會特別批判，這角色讓我連現實中都變得很嚴肅。」

▲《監所男子囚生記》即將在11月15日開播。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》即將在11月15日開播。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

而面對單純又「神經大條」的菜鳥阿耀（陳澤耀飾），兩人性格截然不同，當姜一傑察覺阿耀在監所中幫9568夾帶違禁品、臥底身份被抓包時，竟反過來利用阿耀充當「雙面間諜」，試圖揭開這座鐵牆之內的灰色真相。

▲《監所男子囚生記》即將在11月15日開播。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》即將在11月15日開播。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

楊祐寧劇中挑戰全新角色類型，飾演外冷內熱、霸氣卻帶點溫度的黑道老大。他笑說「這角色雖然是老大，但內心還有一種童貞氣。他喜歡吃棒棒糖、會變魔術給小孩看，甚至會先欺負小弟，只為了保護他不被別人欺負。雖然看起來像霸凌，但那是一種帶著溫度的霸凌。」這位矛盾又深情的「獄中大哥」，讓劇情不斷反轉，將成為全劇大亮點之一。

▲《監所男子囚生記》即將在11月15日開播。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》即將在11月15日開播。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

監所職場喜劇《監所男子囚生記》氣勢銳不可擋，由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間8點於八大戲劇台開播。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

監所男子囚生記楊祐寧劉以豪陳澤耀施名帥張軒睿邱以太

推薦閱讀

日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著火辣網紅女友開房間

日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著火辣網紅女友開房間

2小時前

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

7小時前

坤達閃兵急返台！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　隊長暫代人選曝

坤達閃兵急返台！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　隊長暫代人選曝

3小時前

安心亞親揭和阿Ken真實關係！還原「甜蜜摸肚」真相...自嘲感情路坎坷

安心亞親揭和阿Ken真實關係！還原「甜蜜摸肚」真相...自嘲感情路坎坷

19小時前

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸：應該給賣家差評求退差價

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸：應該給賣家差評求退差價

15小時前

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

22小時前

王傳一坦承過去躲兵役　最後1原因碰壁

王傳一坦承過去躲兵役　最後1原因碰壁

8小時前

小煜露面嚴肅認「不知小杰花30萬閃兵」　曝棒棒堂群組狀態：蠻遺憾

小煜露面嚴肅認「不知小杰花30萬閃兵」　曝棒棒堂群組狀態：蠻遺憾

2小時前

快訊／Energy書偉交保後首發文！「一時失慮」認錯道歉：深感懊悔

快訊／Energy書偉交保後首發文！「一時失慮」認錯道歉：深感懊悔

6小時前

坤達閃兵恐丟《玩很大》主持棒！　製作單位發聲「最新錄影狀況曝光」

坤達閃兵恐丟《玩很大》主持棒！　製作單位發聲「最新錄影狀況曝光」

1小時前

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人

10/20 23:22

快訊／修杰楷認閃兵道歉！發聲「讓賈靜雯、2愛女受驚嚇」：很自責

快訊／修杰楷認閃兵道歉！發聲「讓賈靜雯、2愛女受驚嚇」：很自責

18小時前

熱門影音

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
〈你那麼愛她〉Key起太高　李聖傑飆上去：Any Key

〈你那麼愛她〉Key起太高　李聖傑飆上去：Any Key
劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家

劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家
連晨翔親手做金鐘獎盃！　送劉品言：我心中的得主

連晨翔親手做金鐘獎盃！　送劉品言：我心中的得主
康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀

康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀
小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息
謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」
顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻

BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
劉在錫快一年沒見到光熙 見面吐槽「臉變更人工」XD

劉在錫快一年沒見到光熙 見面吐槽「臉變更人工」XD
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

李聖傑網球PK周杰倫「跟他打壓力大」　想辦明星盃拉攏陳奕迅「勝算比較高」

李聖傑網球PK周杰倫「跟他打壓力大」　想辦明星盃拉攏陳奕迅「勝算比較高」

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

看更多

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

HowZ火辣親吻畫面曝光！　揭調情最高境界：蜻蜓點水就夠了

22分鐘前511

不當閃兵！幼幼台姐姐當兵「服役4年半」　保護總統超猛經歷曝光

23分鐘前32

林襄宿霧脫了！解放比基尼「胸下一片透視」全被拍 真實身材現形

24分鐘前0

八點檔2男神曝當兵事蹟！　黃少祺海巡抓走私「半夜摳尿垢」被欺負

29分鐘前0

黑道大哥監獄服刑享福！警報一響…被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

33分鐘前10

9男星成功領結訓了！2度當兵不怕苦　黃鐙輝哽咽：你們真的很強

38分鐘前0

華莎瘦到4X公斤！緊身細肩洋裝零贅肉　親曝一運動習慣

46分鐘前0

沒當黃子韜伴郎「劉宇寧尬笑回應了」！背後原因曝光　婚禮暖舉被讚爆

49分鐘前0

董至成攜手長輩錄實境！連曬10小時中暑脫皮　自嘆不如曝秘辛

52分鐘前66

「超辣真空戰袍」挨轟不雅！曾莞婷回擊酸民：裡面那件不叫內褲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！
    2小時前2627
  2. 小S全家包場大安區餐廳！
    7小時前1815
  3. 坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　
    3小時前1218
  4. 安心亞親揭和阿Ken真實關係
    19小時前1410
  5. 陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸
    15小時前3434
  6. 陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力
    22小時前307
  7. 王傳一坦承過去躲兵役　最後1原因碰壁
    8小時前128
  8. 小煜露面嚴肅認「不知小杰花30萬閃兵」　曝棒棒堂群組狀態
    2小時前27
  9. 快訊／Energy書偉交保後首發文！
    6小時前226
  10. 坤達閃兵恐丟《玩很大》主持棒
    1小時前1012
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合