日排球王子爆偷吃「靠私訊約到河北彩伽」！　恐還有AV女優也涉入

記者蔡琛儀／綜合報導

日本人氣排球員高橋藍因帥氣混血外貌被封為「排球王子」，不料他昨晚被《週刊文春》預告，今天要曝光他背著正牌女友的一夜情醜聞，今《週刊文春》正式曝光，原來高橋藍劈腿對象正是大他2歲的AV女神河北彩伽，連同正牌女友、擁有15萬追蹤數的網紅uka的身份也被挖出，與兩女分別過夜開房間的134張照片全被曝光，「肉食」行徑震撼粉絲。

▲▼高橋藍爆劈腿AV女神河北彩伽。（圖／翻攝高橋藍、河北彩伽IG）

知情人士透露，高橋藍喜歡透過社群媒體私訊喜歡的網紅、藝人，還常常跟旁人炫耀收到了哪些名人的回覆訊息，這次高橋藍也是透過私訊方式與河北彩伽搭上線，還邀請河北彩伽來看球賽。

《週刊文春》在詢問高橋藍時，他一概否認與河北彩伽、uka.的關係，表示都是朋友，又問到與另一名沒報導出名字的AV女優的關係，他也推稱只是朋友，因此外界推測，高橋藍除了劈腿河北彩伽，恐還有其他AV女優牽扯其中，而他全盤否認的態度讓不少粉絲都相當失望。而高橋藍與河北彩伽、uka.的公司目前僅表示：「私人的事就讓本人處理。」