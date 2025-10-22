《玩什麼好呢》李伊庚險遭抹黑！　色聊對話全是AI做的

記者張筱涵／綜合報導

演員李伊庚先前被一名A某指控涉及不雅對話、要求傳送身體照片等「私生活醜聞」，但事件在22日出現反轉。該名德國籍女性A某親自出面道歉，承認散布了惡意謠言，並坦言使用了AI生成的假圖片，強調「這些傳聞全部都是假的」。

▲李伊庚險遭抹黑。（圖／翻攝自Instagram／luvlk89）



A某22日透過社群發文表示：「最近我上傳了許多與李伊庚有關的照片和文章，一開始只是開玩笑，沒想到會受到這麼多關注。」她解釋說：「後來越寫越多、甚至使用AI圖片後，我自己也開始覺得那些事情好像真的發生過一樣。」因此，她決定公開道歉。

她誠懇表示：「真的很抱歉讓這些惡意謠言擴散開來，原本只是出於粉絲心態，結果越來越投入情緒，變成像是真的一樣。」她也強調，自己所發佈的爆料內容「全都不是真實的」。A某補充道：「起初只是為了好玩，卻變成了像真的一樣的事情，我感到深深的罪惡感，如果需要我承擔責任，我會負責。請大家諒解我的韓語不太流暢，表達上可能有些笨拙。」

就在兩天前（20日），A某曾在部落格貼出多張對話截圖與社群私訊，聲稱那是她與李伊庚之間的對話。內容中疑似出現男方要求她傳送裸照、使用粗話與性暗示語句，震驚不少網友。該貼文迅速在網路上擴散，引發輿論風暴。

對此，李伊庚經紀公司20日當天發聲明嚴正反駁，指出：「對於目前在網路社群與SNS上流傳的虛假內容與惡意謠言，公司已準備採取法律行動。根據事件的嚴重性，將評估因散布虛假訊息所造成的直接與間接損害，並採取一切必要措施。」

經紀公司也提醒網友：「不僅造謠者，包括任意轉載、散布相關內容的人，皆可能成為法律追訴對象，請避免造成不必要的二次傷害。」