潘若迪參戰民歌大團圓！　揪萬人「動吃動吃」嗨翻大巨蛋

▲吳楚楚化身總舖師率范怡文巧扮廚娘。（圖／中華音樂人交流協會提供）



記者翁子涵／台北報導

「民歌大團圓」將在11月22日於台北大巨蛋登場，「總舵主」吳楚楚化身「總舖師」，精心打造「菜色」，顧及數萬名歌迷的味蕾及需求，他透露「音樂滿漢全席」四大段演出、超過百首曲目，力邀逾六成原唱歌手「原汁原味」重現經典民歌，猶如傳世名菜，重量級原唱包括洪小喬的〈愛之旅〉、潘越雲〈天天天藍〉、葉佳修〈鄉間的小路〉、王夢麟〈阿美阿美〉、林佳蓉與許淑絹〈愛的真諦〉、曾淑勤〈魯冰花〉，以及李建復〈曠野寄情〉、〈龍的傳人〉等齊聚獻聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼馬毓芬、潘若迪都將接力演出。（圖／中華音樂人交流協會、艾迪昇傳播提供）



為了搶先公布演唱會「團圓菜單」，總舖師吳楚楚特邀馬毓芬與范怡文擔任美女廚師特助，三人合體進棚拍宣傳照。只見他們齊聚拿起刀叉鍋碗瓢盆，宛如音樂廚師版的諜報片角色，妙趣橫生。吳楚楚笑說：「本來覺得有點胡鬧，後來玩開了就投入其中。」

為了迎戰巨蛋級歌唱考驗，馬毓芬卯足全力「暖嗓練身」，自曝：「最近完全戒辣，加上充足睡眠和每天快走萬步，維持最佳狀態！」運動狂人范怡文則靠重訓、飛輪、瑜珈三管齊下，笑稱：「唱歌像比賽，體能很重要！我都當自己在準備馬拉松！」吳楚楚則維持一貫的「放鬆系」練嗓哲學，天天游泳保持肺活量，還幽默自曝：「我有一個祕密武器喝高粱！」笑翻眾人，他解釋：「其實不是喝醉啦，是微微潤喉放鬆，讓聲音更開！」

潘若迪受邀擔任民歌大巨蛋彩蛋嘉賓，將端出熱力四射的「熱炒美食」，化身「熱炒店主廚」，用滿滿熱力翻炒動感旋律，讓全場觀眾一起「動吃動吃」，他嗨喊：「這是我第三次登大巨蛋，心情超輕鬆！這次任務算是信手拈來啦！」更笑說：「帶著長輩玩當然要有分寸，不要會跳，但一定要會叫！如果不會叫，那就大家一起笑，玩得開心最重要！」

