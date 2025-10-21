泰勒絲婚禮傳邀威廉王子、凱特王妃！　12年情誼曝光

▲泰勒絲將舉行世紀婚禮，威廉王子、凱特王妃被傳在受邀名單中。（圖／翻攝taylorswift IG、princeandprincessofwales IG）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）日前與美式足球明星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）訂婚，將來的世紀婚禮備受矚目。據悉，泰勒絲有意邀請英國威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）參加，足見雙方長達12年的好交情。

根據《OK!》報導，泰勒絲十多年前就與威廉建立友誼，雙方十年間透過私人信件、卡片往來，甚至在凱特去年罹癌時，泰勒絲也悄悄送上祝福。消息人士近一步指出，泰勒絲邀請威廉、凱特參加婚禮，「完全合適」。

該名消息人士透露，泰勒絲正準備一場前所未有的婚禮，這是她的獨特之處，「她希望藉由這場婚禮，不只慶祝愛情，也向在這段旅程中一路支持她的人們致謝，而這些人來自各行各業、多元背景。」

事實上，泰勒絲和威廉的友誼可追溯至2013年，當時肯辛頓宮舉行慈善晚宴，威廉與泰勒絲、傳奇巨星邦喬飛（Jon Bon Jovi）一起上台演唱，成為英國王室與流行文化交流的經典時刻。

▲泰勒絲去年6月到倫敦巡演，跟威廉王子、喬治王子、夏綠蒂公主自拍。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

▲泰勒絲去年與威廉王子、小公主小王子，以及未婚夫凱爾西自拍，刊稱「年度最佳自拍照」。（圖／翻攝taylorswift IG）

去年6月泰勒絲到倫敦舉行「時代巡迴演唱會」，威廉和兒子喬治王子（Prince George）、女兒夏綠蒂公主（Prince Charlotte）到後台跟偶像相見歡，還跟泰勒絲、崔維斯拍下可愛的自拍照。不過那時候凱特因正在接受化療，與小兒子路易王子（Prince Louis）待在家，沒去演唱會。消息人士指出：「我們從去年就已經見識到，泰勒絲不僅與威廉的關係很好，與他的孩子們也相處融洽。」

本月初泰勒絲登上《葛漢諾頓秀》（The Graham Norton Show），談到籌備婚禮，她透露：「這場婚禮規模會非常大。」更補充說：「我非常興奮，籌備婚禮會很有趣，我認為唯一會讓人壓力大的婚禮，就是你請的人數少，然後人與人之間的關係開始讓你評估，他們是否應該被邀請。我決定不這樣做，不會去衡量誰應該留在客人名單上、誰應該被刪除。」

目前還未得知泰勒絲是否已正式向英國王室寄送邀請函，婚禮時間、地點及賓客名單也未定。但從泰勒絲與威廉的互動，以及她願意擴大婚禮規模，這場婚禮勢必備受全球關注。



