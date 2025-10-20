ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
女兒遭餐廳男員工摸頭髮　伊萊媽氣炸：說不出的噁心感

記者王靖淳／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie育有一對兒女伊萊、伊菲，平時會透過社群記錄親子日常的她，今（20）日在Threads發文，揭露一段讓她越想越氣的用餐經歷。

▲▼伊萊媽。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201） 

▲Annie會在社群分享親子日常。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

伊萊媽透露，她昨天帶兒女外出用餐，正當孩子們安靜地看書時，後方突然傳來一名陌生男子的聲音，接著對女兒說：「她頭髮好長喔，是從來沒剪過嗎？」她一轉頭，竟看見該男子在把玩女兒的頭髮。讓伊萊媽感到不舒服的是，事後她才發現，這位隨意碰她女兒的男子不是客人，而是餐廳的人，「那一刻真的有種說不出的噁心感。怎麼會有人覺得可以這樣？怎麼會覺得摸一下小女生的頭髮沒什麼？」

▲▼伊萊媽。（圖／翻攝自Threads／elijahkewley1201）

▲Annie曝女兒被摸頭髮。（圖／翻攝自Threads／elijahkewley1201）

伊萊媽坦言，她在事發當下整個人愣住，腦子一片空白，才會下意識地回對方：「有啊，有剪過。」她也透露，自己之所以沒選擇離開，是因為孩子們太開心、太期待那餐，而且完全沒察覺剛剛發生的事。為了不破壞孩子們的用餐興致，她只好選擇隱忍，硬著頭皮吃完，但事後還是越想越氣、越覺得不對，「有些邊界不該是靠『禮貌』維持的，而是靠清楚的拒絕。 」

