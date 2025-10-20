富邦啦啦隊女神出國脫了！　「比基尼包不住超兇上圍」被拍S曲線

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員禾羽（舊名：張雅涵）最近和好友飛往菲律賓薄荷島度假，平時會透過社群記錄生活的她，今（20）日在IG曬出一系列度假辣照，完美展現超兇的上圍以及事業線，貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲禾羽。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）

透過禾羽分享的照片可見到，她身穿一套白色的比基尼，上半身的繞頸設計，在胸前巧妙地開了一個鏤空，並以金屬圓環點綴，造型相當別緻。下半身她穿著同色系泳褲，並在外層圍搭配一件白色的透膚紗裙，若隱若現地增加幾分性感氣質。值得一提的是，禾羽纖細的螞蟻腰及傲人的上圍，形成了相當火辣的S曲線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲禾羽最近飛往菲律賓度假。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）

照片中的禾羽時而側身望向遠方的夕陽，露出沉靜的表情；時而又眼神嫵媚地直視鏡頭，散發出強大的氣場，她更在文中留下「大海開的藥方，專治不開心」的俏皮註解。貼文及照片曝光後，吸引大批網友留言讚道「仙」、「漂亮」、「水喔」、「很性感的比基尼。」

▲禾羽大方曬出度假辣照。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）