李友廷突「告白」女星！　獻出「第一次」：最珍貴的一次給妳

團體「沒有才能 anti-talent」主唱擔當黃若欣近來攜手李友廷合作推出新單曲〈阿北〉，黃若欣表示：「我覺得他跟我的想法滿像的，唱歌又好聽、又會寫歌，而且又是同公司，所以就覺得他是不二人選。」李友廷則幽默回應：「我以為她是因為我有一首歌叫〈叔叔的歌〉才來找我，想說這個人都當叔叔了，再當個阿北也可以吧！」

黃若欣分享，有段時間自己的狀態不太好，想說可以去做一些簡單的運動，於是開始每天晚上去公園跳繩，也意外養成了在公園寫歌的習慣。「有天晚上跳完繩坐在公園，看到一個阿北在旁邊的長椅上喝啤酒，感覺有心事的樣子，我也坐在旁邊發呆，居然有種被阿北陪伴到的感覺。」那晚意外獲得的無聲陪伴，成了〈阿北〉這首歌的創作靈感，她笑說：「想把這首歌送給那個阿北。」



MV拍攝當天氣溫高達35度，兩個人都差點中暑，但李友廷仍敬業地穿著外套完成拍攝，他笑說：「當初試裝選這件外套時，我就有覺悟了，但如果能回到過去的話，我會去阻止這件事情。」此外，他還獻出了「舞蹈處女秀」，李友廷回憶道：「聽Demo的時候，我就覺得有一個地方很適合加和聲，然後那個和聲哼著哼著，我腦中就出現小精靈在做這個奇怪的動作。」黃若欣也竟然現場還原出那個動作，並把該舞蹈動作加進MV裡，李友廷苦笑說：「我的舞蹈生涯就止步在這邊。」並對黃若欣說：「唯一的一次，我把這個最珍貴的一次給妳。」



除了推出個人單曲，黃若欣也於9月展開「公園小巡迴」，她一直希望可以把同樣心境的人找來公園一起享受音樂，終於在今年實現這個願望，目前已完成了台中、高雄兩站，接下來將於11月2日迎來台北最終站。她分享：「第一站台中超級緊張，因為當天天氣狀況不是很好，也不確定會有多少朋友來，但到高雄站就放鬆許多，覺得我就是來分享音樂的，不管多少人參與都是幸福的事！」她表示非常期待在台北站與大家見面，現場唱新歌〈阿北〉給大家聽。

