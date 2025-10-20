羅志祥驚爆《TV搜查線》內幕！　薔薔傻眼：你騙了我的童年

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》今（20日）晚9點播出「演藝圈人人都懂的“潛規則”當藝人沒點演技還真混不下去」，羅志祥2002年和陳建州2002年一起主持《TV三賤客》、《TV搜查線》，成為觀眾心目中的經典主持組合，他在節目上驚爆節幕內目，讓薔薔怒喊：「你騙了我的童年！」

▲羅志祥爆出《TV搜查線》內幕。（圖／中天綜合台提供）

薔薔曾在錄影時收到製作單位給任務要惹怒徐乃麟：「我其實也不知道要罵什麼，就想說不然先丟幾句好了，像是出老千什麼的，後來他生氣停機搞了很久才回來，我問製作人『乃哥是真的生氣嗎』？他們說『不知道』，我也搞不清楚。」

羅志祥覺得應該只是做效果：「像我以前有個節目單元《你要去哪裡》，那是演的，所有演員在巴士裡輪流下來被我們問『你要去哪裡』，還有《TV搜查線》只有第1集是真的，我們去跟蹤，結果委託人的另一半見笑轉生氣，直接拿武器要砍我們，製作人擔心會有危險才變成找演員來演。」這讓全場來賓聽了很震驚，薔薔更忍不住氣喊：「你騙了我的童年！」羅志祥笑說還有更誇張的：「車子完全沒動，我們自己演左轉、右轉，天黑也只是車子蓋黑布而已。」