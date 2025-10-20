妻生理期中獎！　男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

記者張筱涵／綜合報導

李承鉉近日登上綜藝節目《初入職場中醫季》，在錄影中展現出對中醫理論的高度好奇與求知慾，全程積極發問，沒想到其中一題竟意外引爆網路熱議，被觀眾笑稱「李承鉉真的是什麼都敢問、不把網友當外人！」

▲李承鉉和戚薇2014年結婚。（圖／翻攝自微博／李承鉉）



節目中，李承鉉認真地向中醫師提問：「性生活是哪一個系統在管的？」醫師解釋由「腎」主管相關功能，他又追問「那跟肝、脾沒有關係嗎？」醫師接著補充道：「其實是同源的，水生木，腎虛的人肝氣也可能受影響。」然而李承鉉仍一頭霧水，轉頭看了看其他來賓，遲疑片刻後才在醫師鼓勵「醫療討論沒有不好意思」後，靦腆地問出：「那…如果（性慾）太旺怎麼辦？要怎麼讓它小一點？」讓現場笑成一片。

▲李承鉉大方問性生活相關問題。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



對此，醫師建議他可多吃些滋陰的食物，例如海參或中藥材「生地」，有助調理與平衡體質。

這一幕播出後立刻登上微博熱搜，不少網友笑稱「鉉哥真不怕回去被打嗎」、「天蠍男嘛，好像都很旺盛，這是他星座特質啊，好在老婆也是天蠍女，彼此彼此」，也有人留言「他好認真喔，而且真不把大家當外人」，同時，網友們也聯想到他與妻子戚薇曾在節目中分享的婚姻趣事，戚薇曾笑說：「我在家穿得都很收斂，因為怕他起歹心。」夫妻間自然親密的互動，再度成為討論焦點。此外，兩人過去也曾大方透露二胎誕生的趣聞，表示是「以為是安全期結果中獎」。