翻唱〈沒出息〉像極王世堅！賴銘偉從從容容撈300萬…30家廠商搶邀

▲王世堅歷年問政金句被寫成歌曲〈沒出息〉意外引發迴響。賴銘偉在EZ5演唱〈沒出息〉，加上露出額頭，外型神似王世堅，讓他商演與尾牙邀約蜂擁而來。（翻攝自王世堅臉書、讀者提供）

星光二班冠軍賴銘偉日前在北市EZ5駐唱時，應台下觀眾要求演唱近期超夯的歌曲〈沒出息〉，影片在網路上引起話題，沒想到短短一天內，賴銘偉經紀人就接獲逾30通電話，邀請賴銘偉做商演和尾牙演出，預估他因此至少可進帳300萬元。

近期最熱門的夯歌〈沒出息〉，是截取立法委員王世堅近年來質詢官員時，常會出現的一些金句，網友將其結合並改編成歌曲〈沒出息〉，在抖音等社群媒體上爆紅，而賴銘偉也在EZ5駐唱時，被要求演唱這首歌。

▲參加星光二班比賽後，奪冠的賴銘偉（右）與黃美珍（左）組成團體「神木與瞳」，還發行專輯。（圖／翻攝自賴銘偉臉書）



亂髮隨便梳大驚奇

提起此事，賴銘偉透露，當時連續一週都忙著由他擔任宮主的廣澤宮慶典，一天只睡3個小時，法會結束後他馬上趕到新竹的竹北商演，當時他的中長髮被風吹到亂掉，還來不及弄好頭髮，他又馬不停蹄回到台北駐唱。

▲賴銘偉駐唱經驗豐富，時常面對觀眾的點歌，練就出他跟樂隊的極佳默契。（圖／翻攝自賴銘偉臉書）

來回奔波讓賴銘偉眼睛累到睜不開，又擔心不夠尊重EZ5舞台演出，就順勢把頭髮往上梳理出造型，就有眼尖的觀眾發現他撞臉王世堅，因此點唱了〈沒出息〉，賴銘偉從善如流演唱，結束後，他笑問：「現在要追時事，是追成這樣子嗎？」

沒想到演唱〈沒出息〉的影片在網路上發酵，讓賴銘偉始料未及。但他表示，之所以能演出〈沒出息〉在短時間內爆紅，是多年來豐富駐唱經驗，讓他能即時掌握新歌。

▲賴銘偉不只斜槓音樂與電影領域，更接下父親的重擔，擔任廣澤宮的宮主，有「搖滾宮主」的別名。（圖／翻攝自賴銘偉臉書）

30家廠商搶邀約

賴銘偉說：「我從2008年開始在EZ5駐唱，一轉眼17年，唱了超過2,500場，時常要面對觀眾的點歌，所以練就出跟樂隊的默契，以及對時下流行歌曲的熟悉度。」不過賴銘偉也有死穴，他說：「我唯一害怕觀眾點〈上車舞〉，要我裝聲音唱，真的太尷尬了。」

也因為這次演出，讓賴銘偉吸引了尾牙廠商的注意，紛紛致電給他的經紀人提出邀約，他被經紀人告知有至少30家廠商登門邀約，讓他相當驚喜，他務實地說：「只要錢到位，任何歌我都會。」隨後更以王世堅的金句回應：「往年尾牙，從從容容，游刃有餘。希望今年是匆匆忙忙，連滾帶爬。」而他的連滾帶爬預計可為他帶來至少300萬元的收入。

▲賴銘偉歌唱實力強勁，以出色的演唱技巧和穩定的台風著稱。（圖／本刊資料照／鏡週刊提供）







