楊謹華女女吻柯佳嬿「蕊了2天」　柯震東曝對話內幕…一看嚇傻！

記者黃庠棻／台北報導

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日晚上在台北流行音樂中心登場，由女星許瑋甯搭檔柯震東一同頒發「迷你劇集（電視電影）男主角獎」及「迷你劇集（電視電影）女主角獎」。今（19）日柯震東更光速在中午出席醫美活動，整個人的狀態都在發光。

▲柯震東出席醫美活動。（圖／記者周宸亘攝）

柯震東雖在18日現身金鐘獎擔任頒獎嘉賓，但他早早就下班回家繼續收看典禮，看到有著15年交情的楊謹華奪下影后寶座，忍不住在家裡落下男兒淚，第一時間就傳了祝賀簡訊給對方，賭氣地笑說「但她還沒有回我」，也坦言自己跟本屆許多入圍者都認識很久，自己隔著螢幕都能感受到楊謹華的緊張，直呼「最後喊出她的名字，我真的極度開心」。

▲柯震東出席醫美活動。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，柯震東也透露在後台的時候，柯佳嬿有跟他說「與楊謹華的頒獎橋段蕊了2天」，他心想「不過就是頒獎有必要對這麼久嗎」，沒想到最後竟然目睹楊謹華跟柯佳嬿「親嘴」畫面，笑說「真的有嚇到」，被問到之後是否有機會看到他跟另一位男星親嘴，他則大方說道「我OK啊」。

▲柯佳嬿、楊謹華。（圖／三立提供）

日前，柯震東的哥哥柯家洋結婚，他反而沒有被爸媽催婚，笑說「因為哥哥結了，我就輕鬆了」，但仍強調父母從來沒有催婚、催生過，雖然過去希望自己可以在28歲結婚，但一晃眼現在已經34歲，現在已經過了想結婚的年紀了，但未來不排除閃婚，笑說「結婚一定會發文公布」。

▲柯震東出席醫美活動。（圖／記者周宸亘攝）