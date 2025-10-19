打造最強音樂現場！《樂團祭》街邊開唱「廟口變舞台」

記者許逸群／台北報導

樂團養成節目《樂團祭》迎來第三階段「現實界地」的最終篇。虛擬音樂祭比照真實音樂節形式，依據現場觀眾（祭民）在前幾集的喜好投票，將24組樂團分配到大舞台、小舞台與街邊舞台。獲得最高人氣的樂團可登上大舞台演出，而相對票數較少的樂團，則要挑戰與觀眾零距離的街邊舞台！

▲▼《樂團祭》打造各式舞台。（圖／《樂團祭》提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

前兩周邀請到資深樂團「四分衛」主唱阿山化身神秘客講評各團表現，還有金曲獎常客樂團「告五人」擔任示範團嘉賓，本周則邀請今年入圍第36屆金曲獎最佳樂團的「無妄合作社」，擔任神秘客。

▲無妄合作社。（圖／《樂團祭》提供）

對於節目設計的三種舞台，經歷無數現場演出的無妄合作社，一致認為在小舞台表演最爽！直言：「小舞台因為跟觀眾距離近，失誤很容易被發現，但觀眾可能就是在等著看你失誤，這樣才有趣！」他們也對街邊舞台的演出印象深刻，甚至稱讚老貓偵探社主唱謝慶勳是「2025年版的陳昇」，歌聲令人難忘。

不只來賓陣容堅強，參演樂團同樣「金」光閃閃。本周登場的「A_Root同根生」入圍今年第36屆金曲獎單曲製作人獎，「百合花」則角逐今年第16屆金音獎6項大獎。24組樂團在節目的上半階段累積了許多風格舞台的演出經驗，接下來還有更特殊更稀有的舞台等著他們！