金鐘獎／震撼！61歲江淑娜消失10年「跟進江蕙宣布復出」　美成這樣太驚人

第60屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」今（18日）晚上在台北流行音樂中心登場，第二段表演節目「那些年我們一起追的劇」表演節目邀請林凡、潘越雲聯手登場，沒想到早已引退10年的江淑娜，在無預警的狀況下驚喜登台，61歲的她身材、外貌皆保養得宜，讓觀看直播的網友全都不敢置信。

▲江淑娜睽違10年復出舞台獻給金鐘獎。（圖／三立提供）

江淑娜姊姊、天后江蕙，封麥10年、經歷抗癌，選在去年10月國慶晚會上風光復出，今年暑假還在高雄巨蛋、台北小巨蛋開了20場演唱會。而江淑娜當年引退原因眾說紛紜，潛心修佛，除了多年前曾被目擊在宗教活動上現身，連社群網站都關閉，幾乎銷聲匿跡，沒想到選在今年金鐘60上復出，帶來〈庭院深深〉、〈在水一方〉、〈煙雨濛濛〉等歌曲。

江淑娜表示，金鐘獎60是一甲子的卓越成就，「今晚，我覺得獻給金鐘60的舞台上對我而言是特別的有意義，所以我是帶著一顆感恩的心來演唱瓊瑤阿姨當時熾熱的戲劇主題曲。」她坦言，當年因為瓊瑤給機會來演唱戲劇歌曲，讓大家認識她，「藉由金鐘60晚會我用歌聲來緬懷瓊瑤阿姨，感謝瓊瑤阿姨給我們這麼多的經典回憶。」

她也特別感謝老東家三立的邀約，「讓我在暌違10年於螢幕前再次在舞台上熱力演出，我也期待將來有合適作品能再續前緣，不管是演戲、演唱或主持，都希望能夠再次帶給大家驚艷與歡喜。」似乎正式宣告，跟隨姊姊江蕙腳步復出演藝圈。