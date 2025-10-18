直擊／BLACKPINK唱滿2hrs！Rosé神曲〈Apt.〉高雄首唱　台下奇景感動天后

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣女團BLACKPINK睽違2年來到台灣開唱，她們18、19日連續兩天在高雄世運舉辦演唱會，單場預計吸引5萬人進場。演唱會於晚間6點52分開始，4位天后先唱了團體歌曲，接著才是成員們的solo歌曲，Jisoo、Lisa、Jennie輪流上場，最後才是Rosé神曲〈Apt.〉，場內還是放了長達近1分鐘的精彩煙火秀，為她們的個人表演舞台畫下完美句點。

▲BLACKPINK週末來到高雄開唱。（圖／資料照／翻攝自Jennie IG）



BLACKPINK週末來到高雄開唱，台灣歌迷特地在唱到〈Stay〉時，5萬名觀眾齊心開啟自己的手機手電筒燈光，一片白色燈照亮世運場館，4位天后站在台上看到眼前一片奇景又驚又喜，也成為本場演出超感人的一幕。

個人舞台部分，Jisoo驚喜換歌單，首次在巡演帶來個人舞台〈Hugs & Kisses〉，然後是夯曲〈earthquake〉，再來Lisa以超火辣的戰袍現身，露出一雙纖細大長腿，一轉身還有，唱著〈Rockstar〉瞬間把高雄世運變成夜店，全場氣氛沸騰。

▲BLACKPINK晚20分開演，但歌迷熱情不減。（圖／讀者提供）



接著Jennie帶來霸氣十足個人歌曲〈Like Jennie〉，最後才是Rosé神曲〈Apt.〉壓軸登場，全場5萬名觀眾都唱得超好，場面非常壯觀，在她的舞台劃下句點之際，近1分鐘的華麗煙火跟著施放，氣氛嗨到最高點。

▲BLACKPINK演出精彩，還有成員輪番上陣帶來solo秀，Rosé在空檔大喝台灣手搖。（圖／讀者提供）



▲Jennie、Lisa辣翻全場。（圖／讀者提供）



最後，她們合體帶來最新單曲〈Jump〉，現場又是一陣尖叫聲，再度送上〈Boombayah〉、〈Ddu-Du Ddu-Du〉、〈As If It's Your Last〉、〈Forever Young〉等歌曲，整場演出包含安可舞台逾2小時，在歌迷的尖叫聲中完美結束。