金鐘獎／朱宥丞16歲就奪男配！　一上台網驚訝：是《俗女》的蔡永森

記者田暐瑋／綜合報導

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日盛大登場，朱宥丞以《聽海湧》勇奪最佳金鐘迷你劇男配角，年僅16歲的精湛演出令人驚艷，而童星就出道的他長相神似楊勇緯，在《俗女養成記》飾演童年的蔡永森，深受大批網友喜愛。

►【第60屆金鐘獎得獎名單】看這裡

▲第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，迷你劇集(電視電影) 男配角獎，朱宥丞／聽海湧。（圖／三立提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

朱宥丞年紀輕輕就奪得最佳金鐘迷你劇男配角，上台致詞時一度激動到語無倫次，「今天我這樣一個成就，也是這11年來每一個給過我建議，給過我指導、呵護過我的人，也真的要謝謝你們，然後我最後想要謝謝我的媽媽，因為媽妳在我5歲到現在，每一次拍攝不管是上山還是下海，都是妳陪在我身邊，在我5歲還認不得國字的時候，是一句一句語音輸入把台詞給我的，所以要謝謝的人太多了，我期待明年還可以站在這裡。」」

►更多【第60屆金鐘獎】相關新聞

朱宥丞有著高挺鼻樑和濃眉大眼，笑起來還有可愛的小酒窩，不少網友都留言討論起，「有楊勇緯的感覺」、「小永森真的超帥」、「蔡永森這個小演員長大一定很帥」、「不輸楊勇緯欸」、「長大不得了哦」，此外他也演過不少電視劇，在《靈異街11號》中飾演過李國毅小時候，未來在演藝圈無可限量。

