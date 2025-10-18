金鐘獎／黃鐙輝主持首秀「壓力大失眠多日」！　行頭3千萬曝擔憂

記者孟育民／台北報導

今（18日）第60屆金鐘獎戲劇類星光大道在北流登場，黃鐙輝首度擔任紅毯主持，一接到邀約便立刻答應，他笑說：「 感覺很滿榮耀！第一次參與，就參與到60年的里程碑，沒有理由拒絕。」他與黃迪揚搭檔，成為戲劇類星光大道史上首見的男男主持組合，別具紀念意義。

▲黃鐙輝首度主持金鐘獎。（圖／我在娛樂提供）

今晚紅毯主持由造型師唐希璇為他量身打造，特別將外套腰身裁短，搭配高腰復古風格的大寬褲，完美展現他47吋的大長腿比例，氣場全開。斐儷珠寶則精心挑選葉子造型胸針與蝴蝶別針搭配，象徵「最強綠葉」即將在各大影視舞台展露頭角、閃耀鑲金。

雙手分別配戴藍寶石戒指2645萬，白鑽造型戒指27萬。全身珠寶總價將近3000萬！讓黃鐙輝驚呼：「不敢相信！」被問有沒有信心角逐「紅毯前幾帥」？他笑說：「帥是沒想過啦，只是這次珠寶非常貴重，很怕弄丟要賠啦！」語氣中藏不住緊張又興奮的心情，也展現鐙輝式的自嘲魅力。

▲黃鐙輝一身行頭價值千萬。（圖／我在娛樂提供）

為了主持，他連日失眠，自嘲：「不是在背台詞，就是在去背台詞的路上。」腦中整晚都在跑稿，雖沒做惡夢，卻「背到沒得睡」。他笑稱自己是「顏值擔當」，還說老婆提醒：「不要講太多話，就會很帥很有氣質！」至於怕不怕忘詞？他大方回應：「卡了就卡了啊！只要不尷尬，尷尬的就是別人（笑）。」

▲黃鐙輝壓力山大。（圖／我在娛樂提供）

儘管今年呼聲極高，黃鐙輝最終未能以《無罪推定》入圍金鐘，他坦然地說：「入圍是最難的，但不代表作品沒被觀眾看見。」他感性表示：「能入圍真的是表演者的強心針，不是每次的嘔心瀝血都能被看見，但自己知道、劇組知道、觀眾也知道。」被問會不會想挑戰典禮的主持？他秒回：：「完全沒有！我還是先把戲演好就好。」而他最期待的事則是：「收工後馬上去大吃一頓！」

