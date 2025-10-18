小S復出全台灣都哭了！　他揭「ASOS其實是三人」：S家不是一般人

記者蔡琛儀／綜合報導

第60屆金鐘獎「節目類頒獎典禮」昨（17）日晚上在台北流行音樂中心圓滿落幕，昨晚典禮最高潮橋段，莫過於因姊姊大S逝世後，已足足8個月沒有公開露面的小S終於現身，搭檔好友蔡康永頒獎，更在最後與派翠克一舉奪下綜藝節目主持人獎，台上台下、螢幕前的觀眾全都哭成一片，既佩服小S的勇敢，更為她的堅強不捨。

▲大小S 。（圖／翻攝許常德臉書）

曾與ASOS合作過的音樂人許常德，也在小S得獎後發文，回憶起當年為姐妹倆製作專輯的點滴。許常德寫道：「這張專輯是ASOS的第二張專輯，第一張的團名是『SOS』，這個差別我居然是多年後才發現。那時我受神采唱片委託擔任製作統籌，要負責找歌、定風格，再交由製作人製作。」

許常德透露，當時他特別請兩姊妹一定要各自創作一首歌，「尤其〈下課十分鐘〉，是我給小S的功課，我跟她說妳寫一個只能在下課十分鐘暗戀的心情。結果她什麼都沒問，就真的寫出來了。」那張專輯裡他還和大S合寫了〈祝你新年快樂〉，滿是感慨。

▲許常德曾和ASOS合作。（圖／翻攝許常德臉書）

最讓許常德最難忘的，是專輯完成一年後，S媽特地約他與姊妹兩人見面，表示在那一刻他深深感受，「這個團體其實是3個人」。許常德最後也有感而發：「別人我不敢講，但S家不是一般人，她們是一個隊伍，像彩虹那樣，在雨後，給微笑一個彎彎的橋。」