金鐘獎／楊一展出道22年首奪金鐘！　抱走男配哽咽謝已故至親

記者王靖淳／綜合報導

第60屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」今（18）日晚上在台北流行音樂中心登場，由男星楊一展奪下戲劇節目男配角獎，而這也是他出道22年以來，首度奪下金鐘獎寶座。

►【第60屆金鐘獎得獎名單】看這裡

▲楊一展奪戲劇節目男配角獎。（圖／三立提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊一展感性表示：「我真的沒有想到我能站在這個舞台上，然後各位前輩說這一路很長很長，我也不太敢講說這一路，我這麼小的距離，我走了十幾年了，然後首先我要謝謝評審團，謝謝你們讓我有機會，可以站在這個地方，說感謝，首先我要感謝公視，因為這個故事，有你們才可以有我們的演出，然後讓大家看到，然後謝謝《化外之醫》所有的團隊，你們超棒的，我算開胡了。」

接著楊一展感謝身邊的所有人：「真的，這部戲非常非常困難，才能完成，那我只是一個小螺絲釘，沒有你們，沒有大家，我們不可能完成的。然後我要非常謝謝這一路一直陪伴我的人，然後這十年，其實說長不長說短不短，然後你們一直在陪伴著我，然後謝謝我的經紀人，這二十五年來，你一直守在我身邊，沒有放棄過我，因為我這麼愛挑劇，然後最後謝謝我爸爸媽媽，謝謝我的阿公阿嬤、外公外婆、還有謝謝天上的姊姊，最後感謝感謝師母。」

事實上，楊一展先前出席金鐘入圍茶會時，被問及是否有準備幸運物，他從身上掏出一個護身符說道「這是我姊姊生前留下來給我的。」他的親姊在2018年因癌症離世，在過世前把護身符給他，之後他只要有大事件都會把護身符帶在身邊，除非有時候拍戲不允許才會拿掉，也透露會帶著護身符走上金鐘紅毯，為此他直呼：「雖然很平凡，但對我很有意義。」

►更多【第60屆金鐘獎】相關新聞