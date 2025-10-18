金鐘獎／5年前才奪新人獎！　李沐抱走女配：不要選擇輕鬆走的路

記者王靖淳／綜合報導

第60屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」今（18）日晚上在台北流行音樂中心登場，女星李沐奪下本屆金鐘迷你劇集女配角獎。

▲第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，迷你劇集(電視電影) 女配角獎，李沐／誰是被害者：第二季。（圖／三立提供）

李沐在得知自己得獎時，先是露出驚訝表情，接著在上台時哽咽表示：「大家好，『犯了錯的人，值得被這個世界原諒嗎？』是我在拍攝《誰是被害者》的時候一直反覆思考的問題，我還沒有足夠的智慧能給出答案，我想要謝謝《誰是被害者》，讓我站在這個世界的反面。」

接著李沐感謝劇組，「我想要謝謝《誰是被害者》第一季、第二季所有台前、幕前的夥伴們，五年前我因為《誰是被害者》有機會站在這個台上，被更多人認識，有了更多演出機會，五年之後再次站在這個舞台上，對於作為演員的我來說是莫大的鼓勵，最後我想要跟自己說，會怕是正常的，但不要因為這樣選擇輕鬆容易走的路，謝謝大家。」

事實上，李沐在2020年才憑著《誰是被害者》中的江曉孟一角，抱走第55屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，如今憑屆該劇第二季抱走女配角獎，再度掀起討論。

