金鐘獎／最佳新人是《中文怪物》的她！泰國來台5年出道　上台哽咽哭了

記者王靖淳／綜合報導

第60屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」今（18）日晚上在台北流行音樂中心登場，由參與YouTube節目《中文怪物》的泰籍女星黃可欣奪下迷你劇集最具潛力新人獎。

▲第60屆金鐘將戲劇類迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎，黃可欣／樹冠羞避。（圖／三立提供）

黃可欣上台後哽咽表示：「不好意思我可能要看稿一下，真的很謝謝所有的人，讓我有這個在台灣演戲的機會，尤其是導演，真的要謝謝你，就是你都相信我都可以做得到，另外也要謝謝阿嬤，讓我第一次在台灣演戲，感受到很溫暖。然後謝謝劇組的所有人們，你們真的很棒，因為有你們，所以我可以完成今天的夢想。然後也要謝謝我的家人、經紀人，然後朋友的支持跟鼓勵，最重要還是要謝謝金鐘獎，然後台灣，讓我今天能有這麼棒的、印象深刻的，真的謝謝。」

事實上，黃可欣最近才參加《中文怪物》，從泰國來台發展約5年的她，憑著流利的中文口條圈粉不少人，她在稍早星光紅毯上被主持人黃迪揚問到錄節目比較困難，還是演戲比較困難時，她坦言是不同的難，如今抱走最具潛力新人獎，再度讓她參賽《中文怪物》的背景受到關注及討論。

