金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智…內幕曝

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎於10月18日在台北流行音樂中心盛大舉行，本屆盛會頒獎嘉賓陣容橫跨不同世代與類型，包含「一代女皇」潘迎紫、「惡女組合」苗可麗、朱芯儀等，稍早典禮已經完美落幕，評審團也到後台接受訪問。

▲楊謹華。（圖／記者周宸亘攝）

評審團主席柴智屏稍早到後台接受訪問，先是被問到戲劇類最佳女主角，透露最後與楊謹華廝殺到最後的人是《太太太厲害》的曾沛慈，坦言這個獎項競爭很激烈，最終「只差一票」。曾沛慈憑藉寫實的戲劇表演獲得青睞，但楊謹華的呼聲最高，柴智屏強調「她的角色跨度很大，表現很到位」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊謹華。（圖／記者周宸亘攝）

另外，在戲劇最佳女配角獎中，評審團討論相當激烈，對於曾莞婷的角色都有認為接近女主角的可能，但後來評審團一致認為「她支持了所有的女主角」，同時柴智屏也透露與曾莞婷廝殺到最後一輪的演員是謝瓊煖，而且一路戰到最後。

▲曾莞婷。（圖／記者黃克翔攝）

此外，在迷你影帝的部分由《人生清理員》的鳳小岳奪下，柴智屏透露「這個角色串連了整部戲，最後致勝關鍵是他演出對那些家屬的同理跟共情感，感受到他內心的溫暖」，而與鳳小岳戰到最後一輪的人是《聽海湧》的黃冠智，總共票選了5輪才選出獲獎者。

▲鳳小岳。（圖／攝影中心攝）