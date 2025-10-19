金鐘／男星錢包被偷「慘失1萬5」　花2hrs找遍北車…超慘結局曝光

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎於10月18日在台北流行音樂中心盛大舉行，稍早典禮已經完美落幕，《星空下的黑潮島嶼》奪下6項大獎，是典禮的最大贏家。公廣集團在典禮結束後舉辦慶功宴，包含《星空下的黑潮島嶼》、《聽海湧》、《化外之醫》等劇組都接受訪問。

▲劉承恩、黃河、吳念軒、睦媄。（圖／記者黃克翔攝）

《星空下的黑潮島嶼》在第60屆戲劇類金鐘獎拿下6項大獎，是本屆最大贏家，雖然入圍的演員們都沒有奪獎，但仍表達對工作人員得獎的喜悅之心，黃河開心直呼「跟18年前參加很不一樣，有長大的感覺，這樣的節日對我來說有種回家的感覺。」

從劇場走到螢光幕前的劉承恩則透露自己的心情由陰暗轉為開心，原來他的錢包日前在台北車站遭竊，吃飯吃到一半時發現錢包不見，找了兩個小時最終才在垃圾桶找到，不僅包裡的一萬五不見，錢包還被捅破一個洞，讓他心情相當低落，直呼「那是要拿去修祖墳的錢」，幸好同劇演員吳念軒打電話安慰，才讓他的心情慢慢變好。

睦媄則是透過《星空下的黑潮島嶼》入圍迷你劇集／電視電影女配角獎，儘管與獎座擦身而過，但她仍深受得獎者感動，尤其是該劇的原創音樂得獎時哭得最慘，私底下她也是楊謹華的粉絲，親眼見證偶像拿獎也忍不住落淚，而她因為在片中飾演一位懷抱著醫護夢想的綠島村民，特別提到「謝謝台灣醫護人員，希望他們未來有更大的環境可以發展」，相當感性。

最後，吳念軒與迷你劇集影帝擦身而過，認了「確實挺遺憾的」，但看到得獎者上台「覺得他們實至名歸」，親自參與金鐘60更有很大感觸，直呼「台灣的戲劇真的越來越強，越來越好看，每個人做出來的戲，都可以讓人一看再看」。