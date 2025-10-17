金鐘獎／香蕉哥哥「51歲皮膚超緊實」！　無濾鏡真實模樣全播出

記者田暐瑋／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮17日晚間正式登場，今晚的頒獎典禮格外受到各界期待。香蕉哥哥以《阿猴出任務》入圍入圍金鐘兒童少年節目主持人獎，他戴著招牌黃色髮帶現身，緊緻皮膚看不出來已經51歲，讓主持人木木驚訝直呼：「是不老男神！」

▲2025金鐘獎節目紅毯-香蕉哥哥【林掄元】、阿猴【林昶甫】。（圖／攝影中心攝）

香蕉哥哥因為蘋果姐姐推薦，2000年就此踏入兒童界，至於香蕉哥哥的名字由來，他表示是自己選的，當年要從黃色元素裡面挑選適合的水果，「因為我們是猴系的人，只有我們第一代是自己選的，後面都是公司選的，我還蠻喜歡這個名字，因為我很黑，我就是黃黃的。」他也笑說起初差點被叫鳳梨哥哥，「可是我不喜歡吃鳳梨，我就比較喜歡吃香蕉。」

▲香蕉哥哥。（圖／記者姜國輝攝）

香蕉哥哥25年來都戴著招牌的「黃色髮帶」，成為他的經典造型，他也親自揭秘，「黃色髮帶其實是一個意外，當時我們在拍第一張專輯的時候，蘋果姐姐是綁兩個包頭，然後橘子姐姐是綁一個馬尾，所以頭上有一個蝴蝶結，芭樂哥哥是戴一個帽子，我就想說為什麼他們頭上都有東西，我就摸到桌上有一條髮帶，那時候還不是黃色是彩虹色。」