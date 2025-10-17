金鐘獎／康熙毒舌合體！「4分鐘連珠炮開戰」　陳漢典吳宗憲全中槍

記者田暐瑋／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮17日晚間正式登場，今晚的頒獎典禮格外受到各界期待。小S和蔡康永「康熙」合體，兩人一搭一唱讓網友激動直呼：「是熟悉的康熙！」她回歸後不改搞笑毒舌本色，一開口就狂酸陳漢典、吳宗憲等對手，笑翻在場所有人。

▲小S蔡康永合體。（圖／金鐘獎官方提供）



小S走出悲傷回歸舞台，和蔡康永聯手頒獎依舊笑果不斷，她先是得意向蔡康永說：「我就是要讓你知道，我不用靠你，我還是可以入圍。」隨即蔡康永反擊：「我跟你講，你有沒有看到那邊坐了一個人叫陳漢典，他也沒靠我們，他也入圍了。」小S立刻開酸：「你沒看到他旁邊坐的是誰？他靠的一直都是吳宗憲，憲哥！而且現在還靠…（學Lulu的聲音）老公～」讓Lulu笑到不行。

▲小S開酸陳漢典和吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



小S沒有放過陳漢典，繼續拿Lulu和陳漢典的婚事酸：「漢典畢竟我們一起工作很久，可是我到現在我才發現我真的不認識你，因為你們這一對，我真的有點看不太懂，但是我祝福，但是我覺得就是我也不要糾結了，因為我後來得知，反正就是一樣米養百種人。」

最後為了想得獎，還開玩笑向天上的大S喊話：「我覺得大S在天上一定會保佑妹妹的，姊，罩我！」讓一旁蔡康永笑嗆：「我不敢相信，你只是這種爛人！你現在勒索評審已經太晚了！」蔡康永說：「你這樣憲哥等等怎麼上台領獎？」她秒回：「憲哥本來就沒人性！」吳宗憲一聽當場大笑，兩人互相鬥嘴的模樣讓網友直呼回憶殺：「康熙真的不能再合體嗎！」

▲小S開酸陳漢典和吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）