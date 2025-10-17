金鐘獎／小S淚曝S媽近況大哭！　「她說我得獎，或許能填滿她心裡的洞」

記者張筱涵／綜合報導

小S以《小姐不熙娣》獲得第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮的綜藝節目主持人獎，一拿起獎盃就開口喊「姊，謝謝妳，沒有妳～」，結果才發現派翠克（本名柳柏丞）還沒拿獎盃說感言，接著主動讓對方先說：「因為你說有個神祕故事我還滿想聽的。」

派翠克表示：「11年前我上過一個綜藝節目，當時的主持人問大家未來的夢想，很多人想要唱歌跳舞或演戲，我說我的夢想是當一個很好的主持人，我雖然沒有辦法跟大家一樣現場來一段，但11年後我跟問我這個問題的主持人一起主持節目，然後一起拿到金鐘獎，謝謝妳，S姐，謝謝妳一直相信我，一直很欣賞我，也謝謝大S姐姐，謝謝妳帶給這世界的美好，讓我們相遇。」

▲小S和派翠克獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



小S接著望著天說：「對，姊，謝謝妳，要不是妳當時鼓勵我，我可能不會再重回主持圈，但是這個獎，抱歉，我沒有要獻給妳，我要獻給我媽！因為我媽說……」說到這裡，她忍不住激動落淚：「因為我媽說她心裡有個很大的洞，她說如果我今天得獎的話，她或許那個洞或許會被填滿一點，所以媽，這個獎獻給妳，妳把這個獎跟珊珊的照片放在一起，我相信妳的洞很快就會被填起來，還有謝謝我的搭檔派翠克，你真的很棒。」

最後，小S和派翠克一同感謝B2，派翠克拿出小抄感謝每位幕前幕後的工作人員以及家人。

▲小S爆淚說要把獎獻給母親。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



