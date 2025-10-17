金鐘獎／陶晶瑩紅毯禮服「肩膀扛黑色鋼刷」！　16歲帥兒罕見現身

記者張筱涵／綜合報導

陶晶瑩與兒子今（17日）驚喜現身第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮星光大道，母子倆造型風格截然不同，卻意外形成趣味對比。

陶晶瑩穿著一襲黑色禮服套裝，最吸睛的是肩膀上誇張的立體荷葉羽狀設計，層層堆疊宛如藝術雕塑，讓整體造型充滿戲劇張力。禮服腰身採束腰剪裁，勾勒出她纖細的身形比例，下擺垂墜至地，展現成熟優雅氣勢。髮型則以俐落盤髮搭配長耳環，增添典雅氣息。

陶晶瑩兒子則選擇簡約黑色西裝內搭黑T，下身配上白色球鞋，打破正式紅毯的拘謹感，展現年輕世代的輕鬆率性風格。兩人站在一起，一黑一白、一華麗一低調，形成完美對比，母子互動自然又溫馨，成為紅毯上最有故事感的一幕。

有趣的是，陶晶瑩問兒子自己是寶可夢的什麼龍時，兒子有趣回應「噴火龍」，還接著說「因為發火的時候會噴火」，完全不怯場。

