獨家／BLACKPINK今晚包機抵高雄！「天后級排場」班機時間曝光

記者吳睿慈／高雄報導

南韓女子天團BLACKPINK即將在18、19日於高雄世運開唱，她們是首個2度站上高雄世運的韓國女團。《ETtoday》掌握班機消息，她們將包機來台，預計在17日晚上降落在小港機場。

▲BLACKPINK包機降落高雄，預計17日晚上抵達。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）



BLACKPINK於2016年出道，唱紅多首破億神曲，4位成員各有不同魅力，不論是團體活動、單飛活動都繳出一張亮眼成績單，她們自7月起展開最新巡演「DEADLINE」，10月18、19日週末即將來到台灣站並登上世運，引起全台BLINK一陣追星潮。

只是，BLACKPINK此回來台與2023年相同，行程保密到家，《ETtoday》掌握班機消息，她們將包機來台，預計在17日晚上降落在小港機場。

▲BLACKPINK即將在週末開唱。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）

為迎接BLACKPINK的4位天后降臨，高雄市安排6大地標點燈，自10月13日起連續7天在愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站等地，同步點亮代表BLACKPINK的粉紅色系燈光，邀請樂迷共同迎接這場年度盛事。

獨家／天后2度降臨世運排場驚人！BLACKPINK搭「500萬專機」抵高雄