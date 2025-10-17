獨家／天后2度降臨世運排場驚人！BLACKPINK搭「500萬專機」抵高雄

記者吳睿慈／高雄報導

南韓女子天團BLACKPINK即將在18、19日於高雄世運開唱，為迎接4位天后降臨，高雄市安排6大地標點燈。只是4位天后此趟來台行程保密到家，《ETtoday》打探到此趟來台消息，她們將包機來台，預計17日晚上抵達，價格至少燒掉台幣500萬。

▲BLACKPINK即將2度登上高雄世運開唱。（圖／翻攝自BLACKPINK官方臉書）



BLACKPINK是首個2度站上高雄世運的韓國女團，她們2023年來台時，就是搭乘專機飛抵小港機場停機坪，當時價格約12萬美金（約台幣360萬元），只是2年過去包機價早已大漲。

一名業界人士向《ETtoday》透露「現在至少台幣500萬」，還有另一名業界人員透露，包機又分為「包艙」、「包整架飛機」，等級不同、價格自然不太一樣，其中再細分為「私人飛機」，又或者大飛機、小飛機；以BLACKPINK此趟來台的規格，粗估至少台幣500萬跑不掉。

▲BLACKPINK此趟預計搭專機來台。（圖／翻攝自BLACKPINK官方臉書）



BLACKPINK貴為南韓天團，高雄為迎接她們到來，自10月13日起連續7天、六大指標性地標，將同步點亮代表BLACKPINK的粉紅色系燈光，邀請樂迷共同迎接這場年度盛事。

