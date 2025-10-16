獨家／負債千萬⭢年銷6億成銷售王　男星卻慘遭欠200萬不還：不好講名字

記者蔡琛儀／專訪

本週六「三冠王說唱SHOW」即將在台中中興大學惠蓀堂舉行，金曲歌王荒山亮、銷售天王劉家榮、恆溫歌王李明洋三人齊聚。而劉家榮過去曾創業失敗、負債數千萬元，回到老家賣豬肉，後來進到地方電視台當歌手兼產品銷售，如今更是中南部地區知名的購物台「大立電視台」總經理，他透露，當年創辦電視台不被看好，但靠著堅持與膽識，一步步做出成績。

▲劉家榮如今除了是電視台總經理，還是「銷售天王」。（圖／記者徐文彬攝）

劉家榮貴為銷售天王和總經理，自爆心很軟，常借錢給人，「但我只借給熟的人、確定拿得回來的，像員工要買車或有困難，我會讓他分期還。」唯一一個向他借了1、200萬不還錢的人，是當時電視台裡的人，「我認為他對公司還是有貢獻，我跟董事會說他個人欠我，公司應該要幫他還，董監事同意，公司直接拿一筆錢還我。」由於對方還在圈子裡，他不願透露姓名。

他在購物台說學逗唱，曾靠個人廣告帶創下年銷六億元驚人成績，不過談到主持圈的生態，他無奈地笑說：「有些人根本沒見過我，就聽我前同事講我壞話跟著說，後來那人來我們台應徵，變成我員工，才知道那些謠言是假的。也有人會來告訴我誰誰誰講我壞話，但我都不放在心上。」

▲劉家榮過去也飽嚐人情冷暖。（圖／記者徐文彬攝）

他也見識過人情冷暖，「有些前輩不鳥我、私下中傷我，或怕我超過他就壓著我，但我不能左右所有人，只能選擇正向。」笑說有許多人仍活躍線上，但劉家榮毫不在意，認為做人不要存害人之心，「我不會想看到別人有報應，只要我過得比你好，就是最好的報應。」

這份正向的信念也延伸到劉家榮的家庭，並成為他一生難忘的奇蹟。原來十幾年前劉家榮媽媽因感染演變成蜂窩性組織炎，從60幾公斤瘦到只剩38公斤，用了抗生素卻完全不見效。眼見媽媽狀況越來越差，醫生一度建議家屬考慮氣切，但劉爸爸堅持不要，後來大姊提議去拜城隍爺，當時他們全家到斗南代天宮裡，意外發現供桌下的椅子刻著父母名字，原來是父母當年捐贈。

▲劉家榮坦言自己心中一直存有正念，對於過去不看好他的人也沒有報復心。（圖／記者徐文彬攝）

拜完後，母親神奇好轉、順利出院，他笑說：「不知道是抗生素起效，還是城隍爺顯靈，但她後來恢復得很好，現在87歲還健健康康。」從那之後他每年大年初一都會帶母親去拜拜，一拜就是十幾年。「醫生也說不知道為什麼會突然好轉，但我覺得，『人在做，天在看』。」

劉家榮說自己不是迷信的人，只是尊重天地，「心中要有尊重，不管信不信，不要到處都心裡都充滿鬼、詭計、裝神弄鬼，真誠待人，把快樂跟愛都散播出去。」這次三冠王演唱會也秉持著散播歡樂散播愛的心情，與好友荒山亮、李明洋準備帶給觀眾更多正能量。購票洽年代售票系統。

▲劉家榮本週六將和好友荒山亮、李明洋合體開唱。（圖／記者徐文彬攝）