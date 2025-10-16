獨／沈玉琳親證尚未出院　復工期首度曝光免配對好消息超振奮

記者葉文正／台北報導

沈玉琳七月因身體不適住院，到急診前差點無法走路，8月6日確診為血癌，不過他今天首度回應記者訊息，表示治療順利，可望在年底復出，但妻子芽芽仍是擔心他的身體，希望他農曆年後復出，沈玉琳希望年底現身，兩人目前仍在拉鋸中。

▲沈玉琳可望復出了。（圖／公視提供）

沈玉琳今天宣布最新情況讓外界大為放心，他表示：「謝謝大家的關心。我還沒出院，只是偶爾可以請假回家跟老婆女兒吃個飯，吃完仍需返院。目前治療很順利，都有合乎我的主治醫師侯信安教授的期待。照這樣的治療節奏，有機會可以在今年年底前復工，只是我老婆要我多休息，希望我的復工期可以拉到農曆過年後，這部分我們會再討論。」

▲沈玉琳透露可以回家跟老婆女兒吃飯。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

而醫界與媒體界討論需要配對，找尋骨髓捐贈者的情況，他也有正面回答：「我檢測出來基因型，通常只需在經過幾次鞏固治療後，即可治癒，不一定要作骨髓移植，我目前在作的就是第二次的鞏固治療。」證明健康情況恢復神速，令人開心。

沈玉琳7月底時病倒住院，到8月6日確診為血癌，他隨即積極接受治療，9月時孫德榮曝兩人對話紀錄，醫院的骨髓檢測報告顯示，幾乎驗不到不好的血球，新長出來的都是正常的血球，代表這一階段的治療是成功的，相隔一個月14日傳出他已可以出院回家休養。

據了解，日前友人透露沈玉琳目前狀況穩定，醫師評估後已可以返家休養，而好友潘若迪則回應「這部分我不清楚。」而沈玉琳助理表示，治療到一個階段可以請假回家吃飯，目前還沒有出院，也配合醫師指示繼續進行階段性治療，能否年底復工，助理則透露「有機會」。