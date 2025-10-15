北車大廳性侵案全台傻眼！　主播宋燕旻祭防身3招：一定要提高警覺

記者蔡宜芳／綜合報導

國慶連假前夕，一名邱姓通緝犯於台北車站大廳，將一名女子拖至牆邊侵犯，長達10分鐘無人制止，直至一名外籍旅客察覺異樣才報警，引發譁然。對此，主播宋燕旻在社群分享防身3招，也直言「最高級的防身就是避開危險」。

▲台北車站大廳日前發生駭人性侵案。（圖／記者呂佳賢攝）

宋燕旻表示，無論受害者的穿著是什麼樣，又或者有沒有因喝醉而倒在路邊，都不代表可以被侵犯，因此責任也不該轉向被害者。不過，她也認為，現在世道可怕，如此離譜的犯罪案件都能發生，「即使是穿著平凡保守，單純走在路上，都可能遭遇毒手，真的希望每個人都要提高警覺。」

宋燕旻列舉三項可以保護自己的方式，第一是隨身攜帶防狼噴霧、防身噴霧，「這是可以合法持有的非管制物品，若碰到緊急狀況，請朝對方面部噴灑，效用可持續一個小時，失去攻擊能力，緊急時刻使用、不會有防衛過當的問題。」

▲宋燕旻分享防身方法。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

第二個必帶物品則是防身警報器，「可發出高頻率的聲響讓別人注意到妳/你，也能嚇阻嫌犯。」第三招則是學會手機SOS功能的設定與使用，以便緊急時刻自動撥出求救電話。

對於喝酒醉倒一事，宋燕旻直言：「世界並不是想像中的美好，與其等著別人來保護你，先學著保護自己。」首先得先清楚掌握自己的酒量，建議與同性別且值得信賴的朋友同行，或指定一位「清醒者」負責把大家安全帶回；若有人喝醉，應由較清醒的朋友或信賴的男性友人陪同搭計程車送回家。

宋燕旻表示，因為沒有百分百的保護方式，所以切記「離開視線的飲料酒水不要喝」、「陌生人請的不要喝」、「離開時一定要跟朋友一起走不能落單」三點。宋燕旻最後也強烈表態說：「請大家提高警覺，平平安安，所有性犯罪者都去死！」

【宋燕旻全文】

不檢討受害者，因為一個人不管她/他今天的穿著是保守、暴露，又或是有沒有喝醉酒路倒，都不表示她/他能被惡意侵犯。

但在世道如此可怕，下午時間的北車，竟然發生眾目睽睽之下，倒地的女子被通緝犯強拉侵犯時間長達十多分鐘，僅一位馬來西亞遊客伸出援手；又或是在南京三民附近，衣著正常的女性被遊民企圖侵犯，因為她大聲呼救，才很幸運的有熱心騎士上前救援才逃過一劫。

即使是穿著平凡保守，單純走在路上，都可能遭遇毒手，真的希望每個人都要提高警覺。

我們有什麼辦法可以保護自己？

●防狼噴霧、防身噴霧：這是可以合法持有的非管制物品，若碰到緊急狀況，請朝對方面部噴灑，效用可持續一個小時，失去攻擊能力，緊急時刻使用、不會有防衛過當的問題。

●防身警報器：可發出高頻率的聲響讓別人注意到妳/你，也能嚇阻嫌犯。

●緊急撥號：IOS手機>設定>SOS緊急服務>開啟按住通話以及倒數計時警告聲，只要按住側邊按鈕跟任何一音量鈕，就能撥出。

Android手機>設定>安全性與緊急援助>緊急求救>使用緊急求救功能>設定求救電話，只要快速按電源鍵5次以上，即可觸發自動撥打求救電話。

【喝酒】我看過酒醉後路倒的案例，喝醉不是可以被侵犯的理由，但從無數令人髮指的新聞事件就能得知，世界並不是想像中的美好，與其等著別人來保護你，先學著保護自己。

首先，請先清楚掌握自己的酒量，喝幾杯會倒，一開始還在試水溫的時候，可以先在家或是安全的環境，跟同性別值得信賴的朋友、或是家人一起喝，確保你的安全。

若是在外，以我自身的經驗，大學時跟姐妹會去夜店玩，我們都有共識，一群人中會有一位扮演「清醒者」的角色，當天她會不喝酒或是只喝一兩杯，並負起把所有人安全帶回家不能落單或是被誰帶走，團進就要團出，不能有人落單。

現在的狀況則是會在自己的酒量範圍內，理性飲酒，即使不是喝醉的狀態，我們也都有共識，一起喝酒的女性們，返家後會彼此傳訊息報平安，我們也會估算彼此回家的時間，若太久沒有消息會打電話去確認狀態。

如果是喝的比較醉的人，會由比較清醒的女生、或是信賴的男性友人，搭乘計程車送他們回家(可能是一車然後沿路放人)，或是打電話請對方的伴侶來接。

★因為沒有百分百的保護方式，請切記

1.離開視線的飲料酒水不要喝

2.陌生人請的不要喝

3.離開時一定要跟朋友一起走不能落單

另外，也可能發生因為身體不舒服路倒，這部分難以預料，請評估自己的身體狀況不要硬撐，若在還能言語時，請即時請求旁人幫忙，若是急性倒地的狀況，除了APPLE WATCH的跌倒功能外，只能碰運氣。

請謹記，最高級的防身就是避開危險，很多人會學防身術，但對我而言門檻有點高，我也建議碰到危險最好的就是跑。

請大家提高警覺，平平安安，所有性犯罪者都去死！