《回魂計》激吻小28歲尹浩宇！網驚喜認出「新加坡女星」嫁台灣男團成員

Netflix華劇《回魂計》自9日播出以來迴響熱烈，由舒淇、李心潔、傅孟柏領銜主演，除了有眾多台灣演技派演員集結，也有泰國等其他國家演員加入。劇中有一場由21歲泰星尹浩宇與「女客人」的調情吻戲，有網友認出女演員是新加坡實力派女星林湘萍，她也透露自己接拍的過程。

▲《回魂計》劇中有許多實力派演員客串，網友認出新加坡女星林湘萍。（圖／翻攝自Netflix）

林湘萍現年49歲，曾演過98年新加坡版《神鵰俠侶》的「郭襄」，後來在陸劇《寶蓮燈》飾演「丁香」，以及演出《新濟公活佛》等作品被大陸觀眾熟知。她2014年與台灣男團「B.A.D」的ALEX田恩沛結婚，育有一對兒女，婚後仍活躍戲劇圈，演出不少新加坡製作的劇集。

▲林湘萍演過無數經典劇集，2014年與台灣男團「B.A.D」的ALEX田恩沛結婚。（圖／翻攝自Netflix）

據新加坡《聯合早報》報導，林湘萍是在台灣生活期間接下《回魂計》的演出，當時從台北飛去泰國拍攝，全程約3天2夜。她在收到劇本時就已經得知有吻戲，戲裡要假扮是尹浩宇的母親，為的是騙取劉主平的信任。

林湘萍透露接到劇本時就得知，將與小28歲的尹浩宇有吻戲。她第一次接Netflix製作的劇，也相信製作團隊的專業安排。她稱讚尹浩宇非常有禮貌、很有親和力，加上對方經紀人看過她演過的陸劇，片場很快進入狀態，「感謝導演對我的信任，讓我很快進入狀況，把戲帶出來，也謝謝Patrick讓我帶動整個過程，那場吻戲的拍攝很順利就完成了」。

▲林湘萍與尹浩宇相差21歲，兩人劇中有吻戲。（圖／翻攝自Netflix）

而林湘萍與尹浩宇的吻戲也是《回魂計》劇中少有的吻戲場面。網友特別去她IG留言，她也開心回答「沒想到這麼多人看到了，感動」。《回魂計》在Netflix新加坡的熱門排行第2，相當受當地觀眾喜愛。

▲《回魂計》在新加坡熱門排行第2名。（圖／翻攝自Netflix）