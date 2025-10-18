10月18日星座運勢／金牛事業扭轉勝利 處女座工作愛情同步加溫
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：與人溝通良好
感情：表現積極追求
財運：研究投資理財
幸運色：咖啡色
貴人：牡羊
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：熱心投入發展
感情：夫妻感情平順
財運：能兼職賺外快
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：射手
天秤座 ♎
工作：帶來快樂能量
感情：創造愉快氛圍
財運：買彩券有所獲
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：提高學習能力
感情：和人誠摯交流
財運：投資持續賺錢
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：天蠍
金牛座 ♉
工作：事業披荊斬棘
感情：與同學聊家常
財運：買到優惠商品
幸運色：白色
貴人：處女
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：極度熱愛工作
感情：雙方兩情相悅
財運：定期存款到期
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：舉行國際會議
感情：眾人皆大歡喜
財運：建立良好信用
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：助力多人氣旺
感情：易遇不同異性
財運：財氣穩定得財
幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：工作愉快順利
感情：順從對方意見
財運：生活開銷減少
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：業績逐漸提升
感情：期待好的開始
財運：運用投資賺錢
幸運色：金色
貴人：天秤
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：高效管理運作
感情：終結心中惡夢
財運：可以獲得小財
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：獅子
射手座 ♐
工作：順利取得資格
感情：家庭相處愉快
財運：團結合作賺錢
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
