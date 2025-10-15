追劇《回魂計》發現「上班的地方」！婦科醫認出：她是第一號病人

記者陳芊秀／綜合報導

Netflix懸疑台劇《回魂計》上線後引爆追劇熱潮，不僅燒腦劇情引發熱議，劇中場景也成為觀眾討論焦點。婦產科醫師蘇軒近日在社群平台發文，透露追劇時，意外在劇中發現自己「每天上班的地方」，引發網友好奇。

▲醫師追劇《回魂計》發現自己每天上班的地方。（圖／翻攝自臉書）

***本文有劇情雷***

***本文有劇情雷***

***本文有劇情雷***

[廣告]請繼續往下閱讀...

據「魔人蘇阿軒醫師」臉書發文寫到，去年他位於大直的診所尚在建置階段時，曾有劇組前來詢問可否借用場地拍片，當時僅回應「跟對方講好遊戲規則即可……」，之後就忘了此事。直到最近他跟風追劇，發現「舒淇」、「賈靜雯」、「生產」等關鍵字，突然想起「來大直拍片的不會就是《回魂計》吧？」果然，他在第7集中，看見了自己再熟悉不過地方，「魔人熟悉的手術房、魔人每天上班的地方，出現在劇情裡面……，雖然只出現約莫1分鐘，哈哈哈！感覺還是蠻奇妙的！」

接著蘇軒醫師幽默表示，原來劇中的小孩生產戲是在自家診所拍的，笑說劇中的「安琪」才是診所的「天字第一號病人」。他透露自家診所因設計風格獨特，時常有電影圈詢問商借，但過去總因時間無法配合而錯過，這次因證照尚未核發的空檔，意外促成《回魂計》在此處拍攝。網友好奇「那手術室很高級的感覺」、「沒要到簽名、合照？」對此醫師表示「我根本沒有記住有這件事……」。