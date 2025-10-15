「瓊瑤女神」陳德容鬧家變！二姊帶母報警「遭監視」3姊妹鬧翻原因曝

▲陳德容家因高齡母親近來出現失智狀況，也傳出三姊妹意見紛歧。（圖／翻攝自初入職場中醫季微博）

曾被封為「瓊瑤女神」的陳德容，近年多在中國大陸發展，雖淡出演藝圈一線，私生活仍受矚目。她先前突然更換合作多年的經紀人、也是親大姊的陳雅容，外界議論不斷。近日又傳出陳家三姊妹因母親照護與房產問題意見不合，二姊帶著高齡母親報警，指控有人監視，引起家中氣氛緊繃，陷入家庭糾紛。

現年51歲的陳德容是家中老么，上有兩位姊姊。父親過世後，三姊妹輪流照顧81歲的陳母。據悉，陳母年輕時最疼愛二女兒，過去只要她經濟緊繃開口求助，母親總會資助。近期，二姊突然帶著高齡的母親報警，稱母親說懷疑自己被人監視，讓老人家情緒非常焦慮。

▲陳德容（中）的大姊陳雅容（右）擔任她的經紀人非常多年，如今已換成別人。（圖／東方IC）

▲陳德容（左）上有2個姊姊，父親在16年前因病逝世。（圖／翻攝自陳德容臉書）

據了解，大姊陳雅容與陳德容對此頗感不滿，懷疑二姊在影響母親的判斷，一度產生姊妹們的爭執，由於兩人較常不在台灣，疑似有失智傾向的母親，對報警一事一下說有一下說沒有，究竟到底發生何事，其實陳家人也搞不清楚，但消息傳出後，陳雅容和陳母卻予以否認。







