郭采潔回來了！　帶團回家開唱...真實模樣曝光　

記者蔡琛儀／台北報導

2025「秋OUT音樂節」日前在台北公館商圈盛大登場，八大舞台近百組音樂人連續三天帶來精彩演出，營造飽滿節奏與最Chill搖擺氛圍，今年首創75分鐘專場壓軸演出，Cornelius、9m88、VOOID、Green!Eyes擔任雙日壓軸，呈現完整演出體驗。

▲郭采潔。（圖／秋OUT音樂節提供）

首日由阿夫、雷擎率先在「秋福舞台」揭開序幕，debloop展現藍調搖滾，COLD DEW以電吉他劃破夜空，someshiit山姆以全樂團編制壓軸演出，獻唱〈在台北生的病〉、〈善良是〉等人氣作品，並透露11/15個人專場生日派對將同步舉行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔天的主舞台由Andr打頭陣，首唱新歌〈FACES〉；日本嘻哈才子KID FRESINO接著登場，夕陽映紅水岸廣場，現場氛圍浪漫。郭采潔以Mola Oddity主唱身份回歸台灣演出，多首歌曲交替展現酷帥與嫵媚聲線，新EP《Cave Crackers》同步發行，引起現場尖叫不斷，她也直呼：「非常開心！我終於帶著我的樂團回家演出了！」。

▲9m88與陳嫺靜。（圖／秋OUT音樂節提供）

主舞台壓軸VOOID帶來75分鐘專場級演出，Cornelius於「秋月舞台」呈現迷幻搖滾混搭電子的獨特現場風格，樂迷直呼：「我的生命沒有遺憾了！」9m88第二天以睡衣造型登台，翻唱陳嫺靜〈討厭〉、合唱〈陪妳過假日〉及張惠妹〈一夜情〉，全場沉浸自在慵懶氛圍。

本屆音樂節邀近百組音樂人，包括國際卡司quicksand bed、VIDEOTAPEMUSIC、DJ KENTARO及蒙古NaraBara，並有台灣新銳如JUD陳泳希、Everydaze、羊駝小姐Malpaca等，刷新參與人次超過3.1萬。

▲Karencici。（圖／秋OUT音樂節提供）