郭采潔回來了！　帶團回家開唱...真實模樣曝光　

記者蔡琛儀／台北報導

2025「秋OUT音樂節」日前在台北公館商圈盛大登場，八大舞台近百組音樂人連續三天帶來精彩演出，營造飽滿節奏與最Chill搖擺氛圍，今年首創75分鐘專場壓軸演出，Cornelius、9m88、VOOID、Green!Eyes擔任雙日壓軸，呈現完整演出體驗。

▲▼秋OUT音樂節。（圖／秋OUT音樂節提供）

▲郭采潔。（圖／秋OUT音樂節提供）

首日由阿夫、雷擎率先在「秋福舞台」揭開序幕，debloop展現藍調搖滾，COLD DEW以電吉他劃破夜空，someshiit山姆以全樂團編制壓軸演出，獻唱〈在台北生的病〉、〈善良是〉等人氣作品，並透露11/15個人專場生日派對將同步舉行。

隔天的主舞台由Andr打頭陣，首唱新歌〈FACES〉；日本嘻哈才子KID FRESINO接著登場，夕陽映紅水岸廣場，現場氛圍浪漫。郭采潔以Mola Oddity主唱身份回歸台灣演出，多首歌曲交替展現酷帥與嫵媚聲線，新EP《Cave Crackers》同步發行，引起現場尖叫不斷，她也直呼：「非常開心！我終於帶著我的樂團回家演出了！」。

▲▼秋OUT音樂節。（圖／秋OUT音樂節提供）

▲9m88與陳嫺靜。（圖／秋OUT音樂節提供）

主舞台壓軸VOOID帶來75分鐘專場級演出，Cornelius於「秋月舞台」呈現迷幻搖滾混搭電子的獨特現場風格，樂迷直呼：「我的生命沒有遺憾了！」9m88第二天以睡衣造型登台，翻唱陳嫺靜〈討厭〉、合唱〈陪妳過假日〉及張惠妹〈一夜情〉，全場沉浸自在慵懶氛圍。

本屆音樂節邀近百組音樂人，包括國際卡司quicksand bed、VIDEOTAPEMUSIC、DJ KENTARO及蒙古NaraBara，並有台灣新銳如JUD陳泳希、Everydaze、羊駝小姐Malpaca等，刷新參與人次超過3.1萬。

▲▼秋OUT音樂節。（圖／秋OUT音樂節提供）

▲Karencici。（圖／秋OUT音樂節提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票…張語芯無所謂

17小時前

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」　累積負債110億

9小時前

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年　澄清謠言「砲轟樂天內鬼」

4小時前

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」　網疑真相掀論戰

13小時前

樂天女孩赴美應援「踩紅線」　最嚴重終身不得再入境美國

16小時前

家寧新片觀看次數跌破5位數　被抓包「私帳自問自答」衝流量

10/13 19:20

樂天女孩被爆違法　面臨「終身無法入美」窘境　球團緊急回應

15小時前

穩交5億男友5年…溫妮罕見全說了　「只剩40kg」一講老闆阿信怕爆

4小時前

《許我》趙露思配音員挨轟！爆她身心狀況差　同行怒打臉：沒職業道德

12小時前

《黑暗榮耀》鄭星一斷開9年妻！　離婚是雙方的共識與理解

14小時前

快訊／劉俊謙結婚了！　與蔡思韵相戀6年修正果…甜曬婚紗照

10小時前

向佐弟弟罕見曝光！大鬧酒店還打司機　向太認錯太溺愛：我一生的痛

8小時前

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

