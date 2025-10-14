YTR爆料「于朦朧母親離世」　吹哨博主發聲：家屬已報平安

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星于朦朧9月墜樓身亡，但疑點重重，案件真相至今仍未明朗，而大陸YouTuber「老燈」又爆料其母親可能已經離世的消息，引發熱議。對此，曾為于朦朧發聲的微博博主「凜北川」出面澄清表示「家屬已報平安」。

▲于朦朧在9月離世。（圖／翻攝自微博／于朦朧）

凜北川14日發文強調：「y（于）媽媽和表哥目前都沒事，不要亂信謠言，家屬已經報平安了。」呼籲網友理性看待網傳內容，他也提醒說：「知道家屬號（帳號）是誰的，絕對不要輕易泄露！不要在評論區公開，擔心被別有用心的群體盯上，惡意引戰、舉報，甚至造謠威脅。」

凜北川也指出，因為自己持續在社群上「阻斷謠言」，導致不少惡意人士對他展開攻擊，甚至有人聲稱能透過駭客查到他的「真實身份」。對此，凜北川直接反擊：「結果全錯，我拋出一點錯誤資訊，你們就跟著抓一點，完全被動。」

▲凜北川表示于朦朧的家人目前很平安。（圖／翻攝自微博）

凜北川表示，這些自稱「能查證真相」的人，其實根本毫無根據，他反問：「既然你們真的能輕而易舉就找到那麼多高密『證據』，如此能力出眾，怎麼對我卻始終停在網路上？」他也挑明地說：「我不是最好的驗證嗎？真正找到我本人，我不就不敢再發言了嗎 ？這條我測試過了敏感詞，不會被平台主動封鎖，但有人舉報的話，一定會掉，為什麼舉報這條，就不得而知了。」