基努李維化身《捍衛天使》翅膀太小　賽斯羅根鼓勵他「尺寸不是問題」

記者蕭采薇／台北報導

基努李維（Keanu Reeves）主演全新力作《捍衛天使》（Good Fortune），由金球獎得主阿茲安薩里（Aziz Ansari）自編自導。基努李維在《捍衛天使》裡飾演渴望引導人們的天使「加百列」，他的翅膀比其他天使都還要小，讓他有些自卑，賽斯羅根在預告片裡還要用「尺寸不是問題」來鼓勵他。

▲《捍衛天使》基努李維翅膀比較小，右為吳珊卓。（圖／車庫提供）

故事描述天使加百列（基努李維飾）為了向打零工維生的阿傑（阿茲安薩里飾）證明金錢無法帶來真正的幸福，於是讓他跟富有的科技新貴傑夫（賽斯羅根飾）交換人生，沒想到阿傑非常享受傑夫的奢華生活。行動失敗的加百列因此失去了翅膀，被迫到地球上跟凡人度日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於加百列的翅膀為什麼這麼小，在《娛樂週刊》邀請阿茲安薩里和基努李維解析《捍衛天使》預告片的影片裡，阿茲安薩里表示：「我們不希望你（註：基努李維）看起來像維多利亞的秘密天使，我們想確保你的翅膀更有生命力，我不希望你看起來像吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen，巴西超模）。」基努李維笑道：「我想應該不會有這種情況。」

▲《捍衛天使》基努李維飾演渴望引導人們的天使「加百列」。（圖／車庫提供）

曾獲得金球獎的韓裔加拿大女星吳珊卓（Sandra Oh），在《捍衛天使》裡飾演高階天使「瑪莎」，因為瑪莎的地位比較高，所以她的翅膀也是所有天使之中最大的。服裝設計艾普麗爾納皮爾（April Napier）表示：「瑪莎的翅膀大約有6英呎（約183公分）高，比身高只有5英呎4英吋（約163公分）的珊卓還要高。」

吳珊卓甚至要站在蘋果箱上才能穿脫她的翅膀。至於基努李維飾演的加百列，因為位階比較低，所以翅膀也特別小。阿茲安薩里表示：「我一直都清楚基努的翅膀必須很小，這樣阿傑才會立刻注意到。」

▲《捍衛天使》賽斯羅根。（圖／車庫提供）

阿茲安薩里在《捍衛天使》裡飾演貧窮的「阿傑」，他必須同時做好幾份兼差維持生活。為了演好這個角色，阿茲安薩里實際體驗了外送員的生活，而且表現得很糟糕。阿茲安薩里回憶，當他接到第一份訂單時，為了趕著去取餐，他不得不併排停車，「當然，食物還沒準備好，人們開始對我按喇叭。」後

來他終於回到車上時，「我倒車時差點撞到電線桿，我做這一行幾個小時後，很快就理解了，這份工作比人們想像的還要困難。」阿茲安薩里表示：「我希望每個看過這部電影的人，都能給外送員多一點小費。」

▲《捍衛天使》基努李維行動失敗的加百列，因失去了翅膀，被迫到地球上跟凡人度日。（圖／車庫提供）

為了宣傳《捍衛天使》，《時人雜誌》邀請主要演員們互相訪問彼此，當阿茲安薩里問基努李維以前做過什麼兼差時，基努李維透露，在他能夠靠演戲維生之前，曾經做過園藝工作，「當時我還很年輕，我會推割草機，有人會叫我爬到樹上，拿起電鋸修剪樹木。」他覺得這份兼差「很有趣」，他很喜歡。



關於戲院體驗對喜劇片的重要性，阿茲安薩里表示：「我還記得大學時看《銀幕大角頭》，跟大家一起大笑一起狂歡。我還記得參加《波蘿快遞》的首映會，度過了一段愉快的時光。」

▲《捍衛天使》基努李維。（圖／車庫提供）

因此，他很高興《捍衛天使》能夠在電影院上映，「它一直都是為電影院打造的。我從未設想過它不在電影院上映。」賽斯羅根也表示，在電影院跟大家一起看喜劇片，會比自己一個人在家看效果更好，「人們沒有意識到，如果你不跟其他人一起看喜劇片，會漏掉多少東西。」《捍衛天使》10月17日將於全台戲院與全美同步上映。