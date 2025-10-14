自然捲相隔19年終於回來了！　魏如萱、奇哥震撼合體

記者蔡琛儀／台北報導

「2025 Simple Life 簡單生活節」邁入20年，今年以「和喜歡的人在一起」為主題，邀請樂迷在11月29日與30日相聚華山草地。繼先前公布伍佰、李宗盛、林憶蓮等卡司後，宣布請到「自然捲」（魏如萱＆奇哥）睽違19年再度合體登台，消息一出讓粉絲都相當驚喜。

▲▼自然捲魏如萱、奇哥相隔19年合體。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏如萱談到此次演出笑說：「最簡單的幸福，就是和愛的人在一起。」一句話正好呼應今年簡單生活節的主題。奇哥則表示：「我們想用最簡單的方式呈現，也呼應簡單生活節的精神。」

自然捲成立於2002年，當時奇哥是錄音師，魏如萱則常為歌手代唱，兩人因試唱奇哥的demo一拍即合，誕生出「自然捲」這個風格溫暖、輕鬆又帶點幽默的組合，創造許多膾炙人口的歌曲，如今兩人各自在音樂路上開展不同方向，奇哥持續創作，近期發行單曲〈A Blue Dog〉，魏如萱單飛後更是兩度拿下金曲歌后。

談到生活中的「簡單」小確幸，奇哥說：「吃到好吃的蕎麥麵，就能開心一整天。」魏如萱則分享：「我最喜歡泡澡，也會讓自己一直笑，不管想不想笑，就是一直笑。」兩人都以最日常的方式，詮釋「簡單快樂」的生活哲學。