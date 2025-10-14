導演自曝曾想輕生！《自殺通告》遭香港「全拒拍」　周冠威：感謝台灣給我自由

記者蕭采薇／台北報導

懸疑校園電影《自殺通告》揭露「成績至上」的驚悚真相。14日舉辦媒體試片，導演周冠威坦言，故事是從2017年香港一系列學生自殺新聞中，而得到的靈感啟發。然而最後在台灣拍攝，是因為在香港找不到一所學校願意租借給他，「最後在台灣找到資金，感謝台灣給我自由拍電影。」

▲《自殺通告》導演周冠威、劉敬、林予晞、白潤音、黃迪揚，一同接受媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）



《自殺通告》背景設定在私立菁英學校，周冠威回憶，他在中學時也曾有過自殺的念頭，但電影並非聚焦自殺，反而希望透過這部作品，帶給觀眾對生而為人的省思，有活下去的動力。周冠威坦言，在《時代革命》後，沒有一間香港的學校願意租借給他拍電影，而台灣給了他拍片的環境和自由。

演員林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音也一同分享拍攝幕後。白潤音詮釋過動症患者，一場情緒崩潰的重頭戲，不僅怒罵林予晞「低能」，還在教室中拉扯撞桌椅。林予晞首次擔任電影女主角，她回憶第一次走戲排練，看到導演哭了，因為劇本終於落實，也讓她有感：「拍一部片很不容易，又重新提醒我這是難得的事。」

▲《自殺通告》林予晞演出菁英班老師。（圖／記者林敬旻攝）

林予晞演出菁英班老師，回憶學生時期也為考高分特別辛苦，她說國、高中六年考試不斷，壓力很大，爺爺又非常嚴厲，考不好會責備爸媽，讓她十分憂鬱，「我印象很深刻，每次大考之前我都一定會發燒、生病，然後也因此表現都不太好！」

其中一場精彩戲碼是林予晞在教室要安撫情緒崩潰的他，白潤音從摔桌椅、奮力拉扯到不斷喊著「我就是過症兒」，最後流下淚水，令人揪心，兩人都貢獻精彩演出。導演表示拍攝時因是長鏡頭，雙方都要強大的精神能量和體力，周冠威說：「白潤音是天才演員，年紀小小，但演戲能量澎湃，這場戲他不停重複崩潰，我一度害怕他暈倒現場，最後完成那一刻，大家含著被打動的眼淚掌聲讚賞他。」

▲《自殺通告》白潤音演出過動症學生。（圖／記者林敬旻攝）

相較之下23歲的劉敬自招：「從小到大成績在班上都是吊車尾，家裡也沒有特別給我壓力，所以一直都是保持著一個快樂就好的心態在上學。」正在讀高中的白潤音也表示：「學校給我一個很soft的學習環境，完全沒壓力！」

劉敬飾演的邱俊成性格直率衝動，看不慣高壓體制，常叛逆頂撞師長，眼神很有戲，他笑說拍片時都回想青春期和爸媽吵架時的狀態，放入角色裡。電影裡有場怒揍玻璃及對黃迪揚出拳的戲，劉敬分享：「拍之前我會一直跑步培養情緒，有先確定好揮拳的位置跟時機讓迪哥配合，一切安全，沒有受傷！」

▲《自殺通告》劉敬飾演的邱俊成性格直率衝動，看不慣高壓體制，常叛逆頂撞師長。（圖／記者林敬旻攝）

電影中黃迪揚跟白潤音關係亦師亦友，兩人首次合作，私下靠「聊動漫」拉近距離，談起這次飾演輔導班老師，內心複雜且憂鬱，黃迪揚笑說角色貼近本身性格，演出時就把私下的樣子拿出來。電影中有場拿藥盒自白戲，堪稱他的魔王場，拍了快20次。

▲《自殺通告》黃迪揚跟白潤音關係亦師亦友。（圖／記者林敬旻攝）

原本導演已ok，但黃迪揚又想到更好的表演方式，提議重來，周冠威激讚：「精采演出就是演員鍥而不捨嘗試去成就的！」黃迪揚坦言當下內心超亂，也怕不能更好怎麼辦？「但不管，就衝了！沒讓自己後悔，還好大家再給我一次機會。」《自殺通告》11月7日在台上映。

